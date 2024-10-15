Як це працюватиме

Нова механіка покладається на мікрофон користувача. Якщо він активований, монстри в грі можуть чути звуки, які лунають довкола гравця в реальності, і реагуватимуть на них, збігаючись, щоб убити жертву, пояснює Kotaku.

Дивіться також Відомий мільярдер заявив, що він є найкращим гравцем у Civilization в усьому світі

Тож вам доведеться грати у тихому місці, вимкнути звук на телефоні й навіть його вібрацію, не видавати шумів, не кашляти, не чхати, не розмовляти й навіть попросити всіх, із ким ви живете, не заходити до вас і не говорити з вами, щоб не скликати до себе всіх монстрів довкола.

Цей елемент повинен створити додаткову точку напруги для гри, яка використовуватиме необережність і неуважність гравця проти нього самого. Звучить вельми багатообіцяюче.

Кінофраншиза "Тихе місце" стартувала у 2018 році з однойменного фільму жахів про людей, які намагаються вижити після вторгнення інопланетних монстрів на Землю. Ці істоти неймовірно швидкі та смертоносні, але вони не бачать і не відчувають запахів, полюючи на свою здобич виключно за допомогою звуку. Тому ті, хто вижив, повинні зберігати тишу, інакше вони будуть убиті прибульцями.

У майбутній відеогрі за мотивами фільму вам теж доведеться поводитися тихо. Інакше цифрові монстри почують вас і нападуть.

Тизер A Quiet Place: The Road Ahead натякає на нову функцію за допомогою ролика з живим актором: відео

Використання мікрофона не є обов'язковим елементом, тому ви можете грати й без нього, або вмикати функцію лише тоді, коли захочете зануритися в небезпечну атмосферу на повну.