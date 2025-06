Майбутня гра про вампірів від творців The Witcher 3 показала перший ґеймплей

Студія Rebel Wolves, заснована колишнім режисером The Witcher 3, представила перші ігрові кадри свого темного фентезі-екшену The Blood of Dawnwalker, реліз якого очікується у 2026 році.

Вампірське RPG від творців The Witcher 3 готується до релізу Rebel Wolves – команда, очолювана Конрадом Томашкевичем, який працював над The Witcher 3 і Cyberpunk 2077. Молода студія представила дебютне ґеймплейне відео з майбутньої гри The Blood of Dawnwalker. Показ відбувся в рамках виставки Xbox Games Showcase. У відео гравці побачили головного героя на ім’я Коен – юнака, який удень залишається людиною, а вночі перетворюється на вампіра, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN. Дивіться також Ранні концепти The Witcher 3 передбачали найбільш неочікуваний поворот, який можна собі уявити Розробники підтвердили, що реліз проєкту запланований на 2026 рік. Гра поєднує класичні механіки екшен-RPG з новими елементами, включно з системою бою, що передбачає використання мечів, магії та вампірських здібностей. Крім того, гравцям доведеться досліджувати світ Vale Sangora та дізнаватися, як змінюється ігровий процес залежно від часу доби – день і ніч матимуть суттєвий вплив на перебіг історії. 21 червня студія проведе спеціальний захід, приурочений до дня літнього сонцестояння, де буде показано ще близько 15 хвилин ігрового процесу з розширеними коментарями розробників. Там розкриють більше деталей про механіки гри та особливості світу, а також про те, як саме вампірська природа Коена впливає на його дії та вибір. За словами Томашкевича, у гравця буде лише 30 днів і ночей, щоб або врятувати родину головного героя, або обрати шлях помсти – кожне рішення має свою ціну. Однак навіть якщо ви не встигатимете, в грі буде механіка переведення часу назад, згідно з більш ранніми заявами. Основним моральним конфліктом стане питання: чи варто приносити в жертву людяність заради любові? Дивіться новий трейлер The Blood of Dawnwalker: відео