Будущая игра о вампирах от создателей The Witcher 3 показала первый геймплей

Вампирская RPG от создателей The Witcher 3 готовится к релизу Rebel Wolves – команда, возглавляемая Конрадом Томашкевичем, который работал над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Молодая студия представила дебютное геймплейное видео из будущей игры The Blood of Dawnwalker. Показ состоялся в рамках выставки Xbox Games Showcase. В видео игроки увидели главного героя по имени Коэн – юноши, который днем остается человеком, а ночью превращается в вампира, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN. Смотрите также Ранние концепты The Witcher 3 предусматривали самый неожиданный поворот, который можно себе представить Разработчики подтвердили, что релиз проекта запланирован на 2026 год. Игра сочетает классические механики экшен-RPG с новыми элементами, включая систему боя, предусматривающую использование мечей, магии и вампирских способностей. Кроме того, игрокам предстоит исследовать мир Vale Sangora и узнавать, как меняется игровой процесс в зависимости от времени суток – день и ночь будут иметь существенное влияние на ход истории. 21 июня студия проведет специальное мероприятие, приуроченное ко дню летнего солнцестояния, где будет показано еще около 15 минут игрового процесса с расширенными комментариями разработчиков. Там раскроют больше деталей о механике игры и особенностях мира, а также о том, как именно вампирская природа Коэна влияет на его действия и выбор. По словам Томашкевича, у игрока будет всего 30 дней и ночей, чтобы либо спасти семью главного героя, или выбрать путь мести – каждое решение имеет свою цену. Однако даже если вы не будете успевать, в игре будет механика перевода времени назад, согласно более ранним заявлениям. Основным моральным конфликтом станет вопрос: стоит ли приносить в жертву человечность ради любви? Смотрите новый трейлер The Blood of Dawnwalker: видео