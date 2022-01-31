Напевно, відеогру Hogwarts Legacy можна сміливо називати головним ньюзмейкером цього місяця. Річ у тім, що в січні про цей проєкт з'явилося стільки інформації, скільки не було за весь останній рік. Щоправда, все це поки відбувається лише на рівні чуток та інсайдів.

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Цього разу саме такою інформацією поділився й інсайдер з нікнеймом AccountNGT, який раніше вже кілька разів відзначався правильними прогнозами. У своєму твітері він написав, що реліз відеогри Hogwarts Legacy відбудеться вже у вересні, а другий трейлер мають показати в лютому чи березні. Згідно з його даними, новий запис буде присвячений вмінням героїв та різноманітним заклинанням.

Інсайдер припустив, що показати цей трейлер можуть вже на наступній презентації State of Play. Також він додав, що точну дату виходу Hogwarts Legacy повинні назвати саме під час наступного її показу. Згідно з його інформацією, доступ до передзамовлень мають відкрити одразу ж після цього. Нагадаємо, що схожими даними нещодавно ділився й авторитетний інсайдер Том Хендерсон.

До речі, кілька годин тому компанія Sony анонсувала, що наступна презентація State of Play пройде 3 лютого. Щоправда, в офіційному анонсі вона згадала лише про демонстрацію відеогри Gran Turismo 7. Інформація про показ інших проєктів наразі не з'являлася.

Наостанок варто відзначити, що до всіх подібних чуток потрібно ставитися дуже скептично. Також додамо, що згідно з офіційними даними, реліз гри Hogwarts Legacy має відбутися на всі основні платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One.

Трейлер відеогри Hogwarts Legacy: відео