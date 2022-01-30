У жовтні компанія Ubisoft несподівано анонсувала відеогру Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Щоправда, анонс обернувся справжнім провалом, а все тому, що геймери хотіли побачити нову повноцінну частину, а не умовно-безплатну королівську битву.

Детальніше Неприємний сюрприз: геймери незадоволені анонсом відеогри Tom Clancy's Ghost Recon Frontline

Трейлер цієї гри "потонув" у дизлайках та негативних відгуках, а завершилося все тим, що розробники скасували жовтневі закриті бета-тестування Ghost Recon Frontline. Перший подібний тест вони наважилися провести лише в січні, щоправда, навряд чи можна сказати, що він пройшов вдало.

Річ у тім, що тестувальники "злили" повноцінний геймплей майбутньої відеогри. На жаль, додавати в матеріал їхні записи ми не будемо, бо вони існують всього кілька годин. Але відзначимо, що на теренах мережі нові перезаливи знайти досить просто.

Позитивними важко назвати й перші відгуки про гру Ghost Recon Frontline. Авторитетний інсайдер Том Хендерсон написав, що цей проєкт нічого інноваційного не запропонує, а загалом він дуже схожий на відому королівську битву Call of Duty: Warzone. Його джерела стверджують, що в цій грі подібні анімації, звуки та інші елементи.

Не в захваті від нової відеогри й учасники закритого бета-тестування. А один з них навіть поділився досить розгорнутою думкою на Reddit. Цей користувач відзначив, що вона є невдалим гібридом одразу кількох відомих ігор: Call of Duty: Warzone, Battlefield та CS:GO.

Геймер розкритикував анімації, дизайн мапи, керування та інтерфейс, а також згадав, що в нинішній версії Ghost Recon Frontline є чимало технічних проблем. Похвалив він лише кастомізацію, яка вже зараз реалізована на високому рівні.

Наостанок додамо, що реліз Ghost Recon Frontline має відбутися на всі основні платформи. Щоправда, представники Ubisoft поки не називали навіть приблизної дати виходу.

Ігровий процес Tom Clancy's Ghost Recon Frontline з коментарями розробників: відео