В октябре компания Ubisoft неожиданно анонсировала видеоигру Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Правда, анонс обернулся настоящим провалом, а все потому, что геймеры хотели увидеть новую полноценную часть, а не условно-бесплатную королевскую битву.

Подробнее Неприятный сюрприз: геймеры недовольны анонсом видеоигры Tom Clancy's Ghost Recon Frontline

Трейлер этой игры "утонул" в дизлайках и отрицательных отзывах, а завершилось все тем, что разработчики отменили октябрьские закрытые бета-тестирования Ghost Recon Frontline. Первый подобный тест они решились провести только в январе, правда, вряд ли можно сказать, что он прошел удачно.

Дело в том, что тестировщики "слили" полноценный геймплей будущей видеоигры. К сожалению, добавлять в материал их записи мы не будем, потому что они существуют всего несколько часов. Но отметим, что на просторах сети новые перезаливы найти достаточно просто.

Положительными сложно назвать и первые отзывы об игре Ghost Recon Frontline. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон написал, что этот проект ничего инновационного не предложит, а в целом он очень похож на известную королевскую битву Call of Duty: Warzone. Его источники утверждают, что в этой игре похожие анимации, звуки и другие элементы.

Не в восторге от новой видеоигры и участники закрытого бета-тестирования. А один из них даже поделился довольно развернутым мнением на Reddit. Этот пользователь отметил, что она является неудачным гибридом нескольких известных игр: Call of Duty: Warzone, Battlefield и CS:GO.

Геймер раскритиковал анимации, дизайн карты, управление и интерфейс, а также упомянул, что в нынешней версии Ghost Recon Frontline есть немало технических проблем. Похвалил он только кастомизацию, которая уже сейчас реализована на высоком уровне.

Напоследок добавим, что релиз Ghost Recon Frontline должен состояться на все основные платформы. Правда, представители Ubisoft пока не называли даже примерной даты выхода.

Игровой процесс Tom Clancy's Ghost Recon Frontline с комментариями разработчиков: видео