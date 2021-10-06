Вчера представители компании Ubisoft провели праздничную трансляцию, которая была посвящена двадцатилетию серии Tom Clancy's Ghost Recon. Разработчики рассказали немало интересного об этой франшизе, правда, главным событием всего шоу стал анонс новой видеоигры в этой серии.

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Итак, новая часть получила название Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, а за ее разработку отвечает студия Ubisoft Bucharest. Известно, что это будет условно-бесплатная видеоигра с масштабными боями в режиме PvP. В самой игре будет сразу несколько режимов, но разработчики успели поделиться информацией только об одном, который называется "Экспедиция". В этом режиме соревнуются более ста игроков, которые разделены на команды по три геймера. Для победы нужно найти важные разведданные и эвакуироваться на вертолете. Также в игре будет система классов, разнообразное вооружение и огромный остров с несколькими климатическими зонами.

Трейлер видеоигры Tom Clancy's Ghost Recon Frontline: видео

То есть получается, что Tom Clancy's Ghost Recon Frontline – это почти классическая королевская битва, но очень важно отметить, что представители Ubisoft ни разу не использовали этот термин во время трансляции. Правда, геймеры все равно раскритиковали эту компанию за такое обновление франшизы, а в целом игрокам очень не понравился такой вектор развития этой серии. Вряд ли кто-то мог подумать, что Ubisoft представит условно-бесплатную королевскую битву, а не полноценную часть в этой известной серии.

На момент написания материала трейлер этой видеоигры не собрал даже 3 тысяч лайков, хотя дизлайков уже более 9 тысяч. Похожее соотношение можно увидеть и под роликом с комментариями разработчиков, а также под трейлерами этой игры на других ютуб-каналах. Напоследок стоит отметить, что Tom Clancy's Ghost Recon Frontline выйдет на все основные платформы, но даже приблизительной даты выхода разработчики пока не называли.

Игровой процесс Tom Clancy's Ghost Recon Frontline с комментариями разработчиков: видео