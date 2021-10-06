Учора представники компанії Ubisoft провели святкову трансляцію, яка була присвячена двадцятиріччю серії Tom Clancy's Ghost Recon. Розробники розповіли чимало цікавого про цю франшизу, щоправда, головною подією всього шоу став анонс нової відеогри в цій серії.

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Отже, нова частина отримала назву Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, а за її розробку відповідає студія Ubisoft Bucharest. Відомо, що це буде умовно-безплатна відеогра з масштабними боями в режимі PvP. У самій грі буде одразу кілька режимів, але розробники встигли поділитися інформацією лише про один, який називається "Експедиція". У цьому режимі змагаються понад сто гравців, які розділені на команди по три геймери. Для перемоги потрібно знайти важливі розвіддані й евакуюватися на гвинтокрилі. Також у грі буде система класів, різноманітне озброєння та величезний острів з кількома кліматичними зонами.

Трейлер відеогри Tom Clancy's Ghost Recon Frontline: відео

Тобто виходить, що Tom Clancy's Ghost Recon Frontline – це майже класична королівська битва, але дуже важливо відзначити, що представники Ubisoft жодного разу не використали цей термін під час трансляції. Щоправда, геймери однаково розкритикували цю компанію за таке оновлення франшизи, а загалом гравцям дуже не сподобався такий вектор розвитку цієї серії. Навряд чи хтось міг подумати, що Ubisoft представить умовно-безплатну королівську битву, а не повноцінну частину в цій відомій серії.

На момент написання матеріалу трейлер цієї відеогри не зібрав навіть 3 тисяч вподобань, хоча дизлайків вже понад 9 тисяч. Схоже співвідношення можна побачити й під роликом з коментарями розробників, а також під трейлерами цієї гри на інших ютуб-каналах. Наостанок варто відзначити, що Tom Clancy's Ghost Recon Frontline вийде на всі основні платформи, але навіть приблизної дати виходу розробники поки не називали.

Ігровий процес Tom Clancy's Ghost Recon Frontline з коментарями розробників: відео