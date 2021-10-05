Кілька тижнів тому ми розповідали про шанувальників відеогри Assassin's Creed Valhalla, які намагалися розгадати цікаву загадку. Для цього вони навіть відправилися в реальний храм, а найголовніше, що на його території фанати знайшли підказку, яку там залишили представники Ubisoft.

Детальніше Побували в реальному храмі: фанати намагаються розгадати загадку з Assassin's Creed Valhalla

Якщо коротко, то на одній зі стін реальної церкви вони знайшли QR-код з логотипом Assassin's Creed Valhalla. Один з геймерів його просканував й отримав доступ до короткого відео. Щось схоже вирішив зробити й блогер з нікнеймом JorRaptor, але вже в іншій грі від Ubisoft – Far Cry 6. Річ у тім, що вчора спало ембарго на демонстрацію геймплейних відео, а тому ентузіаст одразу ж поділився своїми знахідками.

Отже, він знайшов одразу два QR-коди у відеогрі Far Cry 6. Перший знаходиться на нашийнику механічного пса, який може супроводжувати головного героя. JorRaptor просканував його й отримав доступ до сайту, який пов'язаний з аніме за мотивами гри Far Cry Blood Dragon. Загалом нічого особливого, хоча й варто додати, що на цьому сайті можна зібрати пазл з артом цього шоу.

Новий арт аніме за мотивами Far Cry Blood Dragon / Фото Ubisoft

А от другий QR-код, який можна знайти на одному з дерев'яних ящиків, зацікавив геймерів більше. Річ у тім, що після його сканування можна отримати доступ до цікавого, але короткого запису. На самому відео можна побачити мапу з трьома стрілками (ймовірно герої) та позначками звірів, сцену нападу тварини на людину, а також кумедного персонажа, який має вигляд барабану від зброї.

Варто відзначити, що поки точно невідомо, що все це означає. Щоправда, геймери вже припускають, що це тизер нової гри Ubisoft чи якогось режиму для Far Cry 6. Також гравці думають, що представники цієї компанії натякають на якийсь багатокористувацький проєкт. Наостанок варто відзначити, що реліз шостої частини відбудеться вже найближчим часом, а тому, можливо, це не остання подібна знахідка.

Знахідки JorRaptor: відео