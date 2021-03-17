Майже покемони на PC: у Steam з'явився піксельний та атмосферний наступник відомої серії

У крамниці Steam вийшла демоверсія відеогри із назвою Coromon. Гравці керують перспективним тренером коромонів, який має зупинити організацію лиходіїв.

У крамниці Steam вже можна безплатно завантажити пробну версію відеогри Coromon. Гра має вийти на PC вже до кінця цього року, хоча автори поки не називали точну ціну на цей проєкт.

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Розробником цієї відеогри виступила студія TRAGsoft, а видавцем Freedom Games. Їхній новий проєкт сподобається всім шанувальникам серії ігор про покемонів, бо на PC стати тренером оригінальних створінь майже неможливо. Звісно, є різноманітні емулятори старих консолей, але з такими програмами треба добряче повозитися, а про надійність краще нічого й не писати.

Також варто зазначити, що компанія Nintendo активно бореться з різноманітними фанатськими проєктами та модифікаціями за мотивами цього всесвіту. Тому якщо вас цікавлять оригінальні покемони, то треба купувати консоль від Nintendo, а потім ще й саму відеогру.

Щоправда, цікаву альтернативу запропонували розробники проєкту Coromon. Цілком очевидно, що повністю копіювати відеоігри про покемонів вони не стали, бо від Nintendo можна отримати бан за порушення авторських прав. Проте, гра виконана у дусі класичних піксельних відеоігор про покемонів з консолі GameBoy. Геймплейно все також дуже схоже на класику:

Зберіть своїх улюблених коромонів, щоб створити потужний загін. Разом з коромонами вам потрібно тренуватися, битися й планувати свій шлях в повному пригод світі!

Всього у грі буде понад 120 таких коромонів, яких потрібно буде відловлювати, а потім індивідуально прокачувати. Збережуться й класичні для серії бої покемонів, а геймери зможуть використовувати весь арсенал їхніх навиків. Подорожувати гравці будуть регіоном Люкс Соліс, у якому чимала кількість кліматичних зон. У відеогрі буде 50 оригінальних саундтреків, а також чимала кількість предметів для кастомізації головного героя. Буде у грі й глобальна ціль – зупинити лиходійську організацію, яка прагне вивільнити темну енергію.

Компанія Nintendo поки не звертала увагу на амбітний проєкт Coromon, тому пропонуємо вам також ознайомитися з першими скриншотами та трейлером цієї відеогри.

Відеогра Coromon / Фото крамниця Steam

Трейлер відеогри Coromon – відео