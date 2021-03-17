В магазине Steam вышла демоверсия видеоигры под названием Coromon. Игроки управляют перспективным тренером коромонов, который должен остановить организацию злодеев.

В магазине Steam уже можно бесплатно загрузить пробную версию видеоигры Coromon. Игра должна выйти на PC уже к концу этого года, хотя авторы пока не называли точную цену на этот проект.

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Разработчиком этой видеоигры выступила студия TRAGsoft, а издателем Freedom Games. Их новый проект понравится всем поклонникам серии игр про покемонов, потому что на PC стать тренером оригинальных созданий почти невозможно. Конечно, есть различные эмуляторы старых консолей, но с такими программами надо хорошенько повозиться, а о надежности лучше нечего и не писать.

Также стоит отметить, что компания Nintendo активно борется с различными фанатскими проектами и модификациями по мотивам этой вселенной. Поэтому если вас интересуют оригинальные покемоны, то надо покупать консоль от Nintendo, а потом еще и саму видеоигру.

Правда, интересную альтернативу предложили разработчики проекта Coromon. Совершенно очевидно, что полностью копировать видеоигры про покемонов они не стали, потому что от Nintendo можно получить бан за нарушение авторских прав. Однако, игра выполнена в духе классических пиксельных видеоигр про покемонов из консоли GameBoy. Геймплейно все также очень похоже на классику:

Соберите своих любимых коромонов, чтобы создать мощный отряд. Вместе с коромонамы вам нужно тренироваться, бороться и планировать свой путь в полном приключений мире!

Всего в игре будет более 120 таких коромонов, которых нужно будет отлавливать, а затем индивидуально прокачивать. Сохранятся и классические для серии бои покемонов, а геймеры смогут использовать весь арсенал их навыков. Путешествовать игроки будут регионом Люкс Солис, в котором немалое количество климатических зон. В видеоигре будет 50 оригинальных саундтреков, а также немалое количество предметов для кастомизации главного героя. Будет в игре и глобальная цель – остановить злодейскую организацию, которая стремится высвободить темную энергию.

Компания Nintendo пока не обращала внимание на амбициозный проект Coromon, поэтому предлагаем вам также ознакомиться с первыми скриншотами и трейлером этой видеоигры.

Видеоигра Coromon / Фото магазин Steam

Трейлер видеоигры Coromon​ – видео