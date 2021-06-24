Знайди 10 відмінностей: геймери "розгромили" мобільну гру, яку майже не відрізнити від Hades

Кілька днів тому у мережі з'явився перший геймплей мобільної гри Myth: Gods of Asgard. Щоправда, поки цю відеогру лише критикують, а також називають клоном Hades.

Напевно, всі геймери хоч щось чули про гру Hades, яка стала одним з найкращих проєктів минулого року. Зрозуміло, що в такої популярної відеогри одразу ж з'явилося чимало своєрідних наступників. Щоправда, деякі такі проєкти можна назвати лише одним словом – клон.

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Сьогодні йтиметься про відеогру Myth: Gods of Asgard, яку розроблює студія Mana Games. За жанром це класичний "рогалик", у якому гравці мають зупинити Раґнарок. Також розробники відзначили, що у грі з'явиться чимало різноманітних представників скандинавської міфології. Загалом перша інформація про цей мобільний проєкт (на Android та iOS) з'явилася лише кілька днів тому, коли її автори поділилися записом ігрового процесу.

Саме це відео й викликало бурхливу реакцію у спільноті геймерів. У коментарях до цього запису користувачі розкритикували цей проєкт, а кількість негативних відгуків просто зашкалює. Річ у тім, що гра Myth: Gods of Asgard виглядає як клон відеогри Hades, щоправда, з мобільних платформ. Вражаючу схожість цих проєктів можна помітити навіть неозброєним оком. Зрозуміло, що деякі косметичні правки розробники з Mana Games внесли у відеогру, щоправда, чи можна після цього називати їхній продукт окремою грою. Напевно, відповідь очевидна.

Також розробники Myth: Gods of Asgard вже відзначили, що це все лише співпадіння, а загалом у них просто схожий стиль. Автори Hades також помітили вражаючу схожість між цими проєктами. Вони планують детальніше розібратися у цьому питанні, а також вже звернулися за консультацією до юристів.

Геймплей Myth: Gods of Asgard – відео

Геймплей Hades – відео