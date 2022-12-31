Майже як у Гізі: геймери створили в Minecraft неймовірну піраміду

Група гравців Minecraft побудували в пустелі неймовірний храмовий комплекс-піраміду. Вони поділилися дивовижними пришвидшеними кадрами будівництва пам'ятки.

Хоча вони не є єдиними гравцями Minecraft з унікальними конструкціями, це справді вражаюча демонстрація кубоїдної архітектури.

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Неймовірна піраміда в Minecraft

Гра дає гравцям свободу в процедурно згенерованому світі, щоб будувати або досліджувати, як вони вважають за потрібне. Ця свобода дозволила гравцям Minecraft створювати неймовірні споруди та вражаючі пристосування.

Тепер група геймерів показала покадрову зйомку, як вони будують величезний комплекс пірамід у пустелі. Також продемонстроване будівництво центральної піраміди. Відео виявилося дуже популярним серед шанувальників Minecraft.

BuildBros створили свою піраміду, використовуючи мод Minecraft Dokucraft Light, який додає в гру більш реалістичні текстури. Згадана піраміда оточена високою стіною та декоративним ровом і прикрашена гратчастим візерунком на зовнішній оболонці.

Неймовірна піраміда в Minecraft: дивіться відео

Інтер'єр печери освітлений ліхтарями та має високий портал пустоти з численними меншими порталами, що вздовж нього. Однак пришвидшена зйомка будівництва – це те, що робить відео вартими перегляду.

Повнометражне відео починається з попереднього перегляду завершеної конструкції, після чого йде покадрове розчищення та вирівнювання ділянки.