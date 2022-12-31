Хотя они не единственные игроки Minecraft с уникальными конструкциями, это действительно впечатляющая демонстрация кубоидной архитектуры.

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Невероятная пирамида в Minecraft

Игра дает игрокам свободу в процедурно сгенерированном мире, чтобы строить или исследовать, как они считают нужным. Эта свобода позволила игрокам Minecraft создавать невероятные постройки и впечатляющие приспособления.

Теперь группа геймеров показала покадровую съемку, как они строят огромный комплекс пирамид в пустыне. Также продемонстрировано строительство центральной пирамиды. Видео оказалось очень популярны среди поклонников Minecraft.

BuildBros создали свою пирамиду, используя моды Minecraft Dokucraft Light, который добавляет в игру более реалистичные текстуры. Эта пирамида окружена высокой стеной и декоративным рвом и украшена решетчатым узором на внешней оболочке.

Невероятная пирамида в Minecraft: смотрите видео

Интерьер пещеры освещен фонарями и имеет высокий портал пустоты с многочисленными меньшими порталами вдоль него. Однако ускоренная съемка строительства – это то, что делает видео стоящими просмотра.

Полнометражное видео начинается с предварительного просмотра завершенной конструкции, после чего идет покадровая расчистка и выравнивание участка.