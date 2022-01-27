Мексиканські картелі вербують кур'єрів у GTA Online: неймовірна історія

Схоже, що реальні мексиканські наркокартелі не стоять осторонь інновацій та вже навіть набирають кур'єрів через гру GTA Online. Детальніше у матеріалі.

Скільки існують відеоігри стільки й ведуться дебати про те, чи спонукають вони до насильства. Нещодавній випадок із практики ФБР, дає новий виток у цьому питанні: чи використовується GTA Online у реальній торгівлі наркотиками?

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Згідно із матеріалом від Forbes, у листопаді 2021 року співробітники митної та прикордонної служби в штату Арізона оглянули джип в якому виявили колосальні 60 кг метамфетаміну, дбайливо припасовані в паливному баку автомобіля.

Водійка, Алісса Наварро, заявила, що це не її авто. За словами дівчини, ще в січні вона грала в GTA Online та зустріла там чоловіка, на ім'я Джордж. Вони трохи пограли разом, і зрештою додали один одного в соціальній мережі Snapchat, а потім навіть зустрілися особисто.

Якось Джордж запитав Наварро, чи не хотіла б вона працювати "бігунком" і транспортувати електроніку зі США на продаж у Мексику, та пообіцяв їй від 2000 доларів за поїздку залежно від розміру вантажу.

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У повідомленнях в Snapchat, вилучених федералами, Джордж пообіцяв Наварро "купу грошей" та навіть запропонував їй використовувати власний джип для цих поїздок.

Дівчина погодилася і їй було сказано зустрітися з чоловіком, на ім'я Альфредо в Мексиці й віддати тому автівку. Потім, по перетину кордону, плани різко змінилися і героїні сказали відвезти автомобіль в інше місце, а по дорозі заправити його на певних заправних станціях.

Forbes повідомляє, що раніше в цьому місяці Наварро не визнала себе винною за звинуваченням у змові з метою імпорту та продажу метамфетаміну. У будь-якому випадку, ця історія є хорошим прикладом того, чому важливо бути обережним із незнайомцями в Інтернеті, особливо в GTA Online.