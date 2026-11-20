Реліз GTA 6 викликав справжній фурор серед геймерів, а одна з другорядних персонажок уже встигла завоювати серця тисяч гравців. Щоправда, вона може виявитися не тою, за кого себе видає.

Мова йде про сусідку головного героя – Менді, яка викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах через свою привабливість і дещо дивну поведінку, повідомляє 24 Канал.

Фатальна краса та відрізаний палець у раковині

Гравці знайомляться з Менді на самому початку першого розділу під час виконання сюжетного завдання.

Головний герой Джейсон Дюваль за дорученням Браяна Хедера приходить до дівчини, щоб забрати гроші за оренду житла. Менді одразу починає фліртувати з Джейсоном, з'являється перед ним у бікіні та просить відремонтувати її раковину перед тим, як віддати готівку.

Вона намагається звабити героя, але той відхиляє її залицяння. Саме під час ремонту сантехніки уважні геймери помітили першу моторошну деталь: коли Джейсон дістає із сифона предмет, що засмітив трубу, дівчина миттєво вихоплює його з рук.

При детальному розгляді гравці побачили, що це відрізаний людський палець, який Менді намагалася змити у каналізацію.

Палець з раковини / Скриншот з гри

Розслідування фанатів на цьому не зупинилося, адже будинок і подвір'я Менді приховують ще більше моторошних доказів. Дослідивши її автомобіль, гравці побачили у багажнику гострі сокири для м'яса, будівельний скотч та інші підозрілі інструменти.

На задньому подвір'ї дівчини фанати помітили ємності з кислотою, пилки, мотузки, а поруч – свіжовикопану могилу. На робочому столі Менді лежить дивне фото Джейсона, а на її тілі можна помітити щонайменше два тату з чужими іменами. У будинку також є зачинена кімната, куди розробники поки не пускають гравців.

Вирок був миттєвим та остаточним: гаряча сусідка – серійна маніячка.

Попри таку явно небезпечну поведінку персонажа, тисячі фанатів продовжують захоплюватися Менді в інтернеті та шукають способи зав'язати з нею романтичні стосунки, сподіваючись, що з появою гри на ПК та виходом модифікацій це стане можливим.

Сцена з бікіні: дивіться відео

А тим часом GTA 6 зносить усі можливі рекорди Twitch, встановивши пікові значення перегляду трансляцій.