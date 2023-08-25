STALKER 2 залишається однією з найбільш очікуваних відеоігор, особливо з огляду на ще одне перенесення дати виходу, повідомляє 24 Канал.

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Однак, тішить те, що ми все ж отримуємо свіжі новини про стан майбутнього продукту.

Зокрема, на виставці Gamescom 2023, що проходить у Кельні, українські розробники з GSC Game World показали 20-тихвилинну демоверсію STALKER 2 і відгуки про неї досить змішані.

Головний редактор польського видання CD-Action – Барнаба Шеґель, наприклад, залишився не дуже задоволений побаченим.

Ого, над цією грою ще потрібно багато працювати. Показана збірка сильно застаріла графічно та має помилки, – написав він.

Окрім цього, журналіст розповів, що "баги" стосувалися переважно штучного інтелекту ворогів та анімацій.

Ігрове місце Барнаби на виставці / Фото з соцмережі X

Водночас графіка загалом виглядало значно гірше, ніж у трейлерах, а "кущі та листя, трава та бруд не були приємними в цій збірці. Інтер'єри будівель були нормальними, але не деталізованими чи цікавими".

Інший польський журналіст, представник порталу konsolowe.info – Бартош Квідзінський виявився менш критичним.

Він похвалив графіку та світ гри, який за його словами, не викликає відчуття пустоти, а навпаки має безліч додаткових квестів, які підштовхують гравця до дослідження.

Однак, не обійшлося й без ложки дьогтю, адже і Квідзінський згадав про наявність вильотів і багів, які дещо зіпсували враження від демо.

Журналіст та критик авторитетного видання IGN – Дестін Легарі також в цілому залишився під позитивним враженням.

Легарі за стендом Сталкер 2 / Фото з соцмережі X

За його словами, "шанувальники Сталкера напевно будуть задоволені" складністю гри, яка виявилася дещо занадто для нього самого.

ШІ розумний і так, ви все ще можете натикатися на аномалії та стрибати через них, – коротко розповів той.

Про високу складність та силу штучного інтелекту також згадав журналіст видання PCGamesN Ед Сміт.

В STALKER 2 навіть простий квест перетворюється на жорстку історію про смерть, виживання і важко здобуту неоднозначну славу. Перезаряджання повільне, лікування та інші дії вимагають часу, а опоненти розумні, – повідомив той.

У цілому Сміт зазначив, що для нього ігровий процес STALKER 2 виявився чимось середнім між Fallout 4 та Dark Souls.

Один з найпозитивніших відгуків залишив німецький блогер Boxenberger.

Не пропустіть цю гру. Це неймовірні відчуття! І це одна з найкрасивіших ігор, які я бачив. Супер вражений!, – зазначив він.

Сподобалася демоверсія гри й очільнику Xbox Філу Спенсеру, який пограв в демо під пильним наглядом іншої легенди індустрії Тодда Говарда з Bethesda.

Спенсер розповів, що проєкт став для нього дуже особистим, через усе що довелося пережити розробникам. За його словами він впевнений у GSC Game World, яким зараз потрібен час лише на полірування гри та доведення її до ладу, але вона уже виглядає блискуче.

Говард і Спенсер грають в демо STALKER 2: дивитися відео

Загалом, підсумовуючи більшість відгуків, можна сказати наступне: гра виглядає дещо "сирою" та вимагає допрацювання, проте немає нічого фатального чи такого що не змогли б виправити розробники.

А найголовніше творцям гри уже вдалася легендарна "атмосфера зони", за яку більшість геймерів і полюбили перші частини Сталкера.