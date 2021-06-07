У мережу потрапило геймплейне відео Cyberpunk 2077 версії 2013 року: якою могла бути гра

Після нещодавньої хакерської атаки на CDPR у мережі почали ширитися раніше не бачені відео про Cyberpunk 2077. Серед них: кумедні нарізки багів від самих розробників та геймлей "білду" гри станом на 2013 рік, який суттєво відрізняється від кінцевого продукту. Деталі у матеріалі.

На популярному геймерському форумі ResetEra з'явилася низка відео, які хакери нібито викрали у польських розробників із CD Projekt Red. Всі вони стосувалися останнього проєкту студії – багатостраждального Cyberpunk 2077. Серед нарізок багів від самих розробників, виявився запис ігрового процесу проєкту станом на 2013 рік, який показує якою могла бути гра.

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Найголовнішою відмінністю версії 2013 року є те, що камера закріплена за спиною головного героя, тобто проєкт дійсно планувався як гра від третього лиця.

У відео, головний герой, ім'я якого не змінилося і в кінцевій версії, прокидається у квартирі дівчини, на ім'я Сандра. Одразу після пробудження, йому телефонує інший персонаж – Пет, який здається можливою ранньою версією "ріпера" Віктора, персонажі ведуть діалог про якогось Ронні.

Подальше дослідження квартири показує нам, наскільки інтерактивною могла б бути Cyberpunk 2077, адже Ві здатний взаємодіяти з великою кількістю предметів, включно з сигаретами, пивом і спеціальним автоматом з приготування сніданків.

Ві та сусід Сандри / скриншот з YouTube

Далі у відео Ві розмовляє з Сандрою в душі, де вона просить принести їй сережку, яку гравець знайшов у квартирі раніше. Головний герой запитує і її про все того ж Ронні, перш ніж вийти з ванної, щоб ще трохи побродити локацією.

Коли Ві виходить на балкон, гравцеві надається можливість взаємодіяти з сусідом і запропонувати тому сигарету, після цього сусід ділиться з героєм інформацією про Сандру. Наприкінці відео дають можливість поглянути на дуже ранню версію Найт-сіті, де краєм ока можна помітити автомобілі, що літають вулицями.

Злите відео ймовірного геймплею Cyberpunk 2077 станом на 2013 рік



Також до мережі потрапили різні відеонарізки багів та технічних недоліків гри, зроблені самими розробниками, які вочевидь планували поділитися ними в разі успішного релізу гри, проте все пішло не за планом і їх вирішили не викладати.

Одна з подібних нарізок



Враховуючи, що кадри 2013 року сильно відрізняються від остаточної версії, ми можемо лише здогадуватися яких ще змін зазнавав Cyberpunk 2077 за свій тривалий час розробки та чи могла гра бути кращою чи, можливо, навіть гіршою.