На популярном геймерском форуме ResetEra появился ряд видео, которые хакеры якобы похитили у польских разработчиков из CD Projekt Red. Все они касаются последнего проекта студии – многострадального Cyberpunk 2077. Среди нарезок багов от самих разработчиков, оказалась запись игрового процесса проекта состоянием на 2013 год, которая показывает какой могла быть игра.

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Самым главным отличием версии 2013 года является то, что камера закреплена за спиной главного героя, то есть проект действительно планировался как игра от третьего лица.

В видео, главный герой, имя которого не изменилось и в конечной версии, просыпается в квартире девушки по имени Сандра. Сразу после пробуждения, ему звонит другой персонаж – Пэт, который кажется возможной ранней версией "рипера" Виктора, персонажи ведут диалог о некоем Ронни.

Дальнейшее исследование квартиры показывает нам, насколько интерактивной могла бы быть Cyberpunk 2077, ведь Ви способен взаимодействовать с большим количеством предметов, включая сигареты, пиво и специальный автомат по приготовлению завтраков.

Ви и сосед Сандры / скриншот с YouTube

Далее в видео Ви беседует с Сандрой в душе, где она просит принести ей сережку, которую игрок нашел в квартире ранее. Главный герой спрашивает и ее все о том же Ронни, прежде чем выйти из ванной, чтобы еще немного побродить по локации.

Когда Ви выходит на балкон, игроку предоставляется возможность взаимодействовать с соседом и предложить тому сигарету, после этого сосед делится с героем информацией о Сандре. В конце видео нам дают возможность взглянуть на очень раннюю версию Найт-сити, где краем глаза можно заметить летающие по улицам автомобили.

Слитое видео вероятного геймплея Cyberpunk 2077 по состоянию на 2013 год



Также в сеть попали различные видеонарезки багов и технических недостатков игры, сделанные самими разработчиками, которые явно планировали поделиться ими в случае успешного релиза игры, но все пошло не по плану и их решили не выкладывать.

Одна из подобных нарезок



Учитывая то, что кадры из 2013 года сильно отличаются от окончательной версии, мы можем только догадываться каких еще изменений претерпел Cyberpunk 2077 за свое длительное время разработки и могла ли игра быть лучше или, возможно, даже хуже.