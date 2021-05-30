Напевно, чимало геймерів знає, що у цьому місяці відеоігри з трилогії The Witcher відзначали своєрідні ювілеї. Реліз другої частини відбувся 10 років тому, а з виходу третьої вже пройшло 6 років. Тому весь травень компанія CD Projekt RED публікувала різноманітні тематичні добірки та топи.

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Цього тижня представники компанії CD Projekt RED вирішили згадати найкращі модифікації одразу для всієї трилогії. Усього в добірку потрапило лише десять модів, хоча представники компанії відзначили, що таких цікавих робіт значно більше.

Найкращі фанатські модифікації для трилогії The Witcher:

The Witcher Overhaul Project – набір текстур високої чіткості для першої частини.

– набір текстур високої чіткості для першої частини. Rise of the White Wolf Enhanced Edition – модифікація для The Witcher, яка змінює інтерфейс та серйозно покращує текстури. Також у цей набір ввійшли нові обладунки та кат-сцени.

– модифікація для The Witcher, яка змінює інтерфейс та серйозно покращує текстури. Також у цей набір ввійшли нові обладунки та кат-сцени. Masquerade – детективна нуар-історія для першої частини.

– детективна нуар-історія для першої частини. Better Texture Environment – мод, який додає у The Witcher 2 покращені текстури навколишнього середовища.

– мод, який додає у The Witcher 2 покращені текстури навколишнього середовища. Lykaon – незавершена масштабна сюжетна модифікація для другої частини. Річ у тім, що її автора покликали працювати у CD Projekt RED, тому деякі задуми він реалізовував вже у The Witcher 3 (завдання "Портретист").

– незавершена масштабна сюжетна модифікація для другої частини. Річ у тім, що її автора покликали працювати у CD Projekt RED, тому деякі задуми він реалізовував вже у The Witcher 3 (завдання "Портретист"). Farewell of the White Wolf – епілог всієї трилогії, який присвячений весіллю Геральта та Йеннефер (на ігровому рушії другої частини)

– епілог всієї трилогії, який присвячений весіллю Геральта та Йеннефер (на ігровому рушії другої частини) High Quality Faces – мод, який покращує вигляд облич у The Witcher 3.

– мод, який покращує вигляд облич у The Witcher 3. Beautiful Grass – набір для третьої частини, який змінює вигляд трави.

– набір для третьої частини, який змінює вигляд трави. Phoenix Lighting Mod – модифікація, яка налаштовує освітлення у фінальній частині.

– модифікація, яка налаштовує освітлення у фінальній частині. The Witcher 3 HD Reworked Project – грандіозний проєкт, який значно покращує графічну складову у The Witcher 3, але зберігає оригінальний стиль. Його автор оновив моделі та текстури, та зробив їх більш деталізованими.

Наостанок варто нагадати, що зараз CD Projekt RED працює над оновленою версією The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового покоління та PC. На початку цього місяця представники компанії відзначили, що ведуть перемовини з розробниками різноманітних модифікацій для цієї гри. Тому дуже ймовірно, що якісь зі згаданих тут модів потраплять в оновлену версію. Напевно, найкращі шанси має масштабна модифікація з назвою The Witcher 3 HD Reworked Project.

Огляд змін у модифікації The Witcher 3 HD Reworked Project – відео