Напевно, всі шанувальники The Witcher 3: Wild Hunt знають, що компанія CD Projekt RED планує випустити оновлену версію відеогри для консолей нового покоління та PC. На гру чекають візуальні та технічні покращення, а вихід цієї версії заплановано на 2021 рік. Щоправда, можливо, розробникам у цьому також допоможуть відомі моддери.

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Для початку варто розповісти про дуже популярний проєкт із назвою HD Reworked Project (HDRP). Це глобальна модифікація для The Witcher 3: Wild Hunt, яка покращує майже всі текстури у грі, збільшує деталізацію різноманітних об'єктів та змінює деякі моделі. За розробку цього моду відповідає ентузіаст із нікнеймом Halk Hogan, а за роботу він взявся одразу ж після виходу гри. Зараз це одна з найпопулярніших безплатних модифікацій для The Witcher 3: Wild Hunt, яка вже сумарно зібрала понад 4 мільйони завантажень.

У грудні минулого року Halk Hogan відзначив, що планує випустити оновлену версію свого моду вже у 2021 році. Тривалий час він не виходив на зв'язок зі спільнотою, але останнє його повідомлення сподобалося майже всім. Ентузіаст написав, що з ними зв'язалися представники CD Projekt RED. Вони хочуть додати його модифікацію у майбутнє офіційне оновлення для The Witcher 3: Wild Hunt. Halk Hogan додав, що поки ще нічого не вирішено, але перемовини вже розпочалися. Також він опублікував відео, у якому показав результат своєї роботи та порівняв оригінальні текстури з оновленими.

Трейлер модифікації HD Reworked Project для The Witcher 3: Wild Hunt​ – відео

Цікаво, що пізніше представники Kotaku вирішили зв'язатися з CD Projekt RED та отримати їхній коментар. Останні відзначили, що інформація правдива, а також додали, що ведуть перемовини ще з деякими розробниками модифікацій для The Witcher 3: Wild Hunt. Тобто оновлена версія цієї відеогри може стати своєрідним сплавом ідей розробників та напрацювань спільноти. Звісно, все ще може змінитися, але така новина вже заінтригувала майже всіх шанувальників цього всесвіту.

Наостанок варто відзначити, що розробники поки не називали точної дати виходу оновленої версії The Witcher 3: Wild Hunt. Щоправда, вже відомо, що вона буде безплатна для всіх власників оригінальної гри.