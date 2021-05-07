Наверное, все поклонники The Witcher 3: Wild Hunt знают, что компания CD Projekt RED планирует выпустить обновленную версию видеоигры для консолей нового поколения и PC. На игру ждут визуальные и технические улучшения, а выход этой версии запланирован на 2021 год. Правда, возможно, разработчикам в этом также помогут известные моддеры.

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Для начала стоит рассказать об очень популярном проекте под названием HD Reworked Project (HDRP). Это глобальная модификация для The Witcher 3: Wild Hunt, которая улучшает почти все текстуры в игре, увеличивает детализацию различных объектов и изменяет некоторые модели. За разработку этого мода отвечает энтузиаст с никнеймом Halk Hogan, а за работу он взялся сразу же после выхода игры. Сейчас это одна из самых популярных бесплатных модификаций для The Witcher 3: Wild Hunt, которая уже суммарно собрала более 4 миллионов загрузок.

В декабре прошлого года Halk Hogan отметил, что планирует выпустить обновленную версию своего мода уже в 2021 году. Долгое время он не выходил на связь с сообществом, но последнее его сообщение понравилось почти всем. Энтузиаст написал, что с ними связались представители CD Projekt RED. Они хотят добавить его модификацию в будущее официальное обновление для The Witcher 3: Wild Hunt. Halk Hogan добавил, что пока еще ничего не решено, но переговоры уже начались. Также он опубликовал видео, в котором показал результат своей работы и сравнил оригинальные текстуры с обновленными.

Трейлер модификации HD Reworked Project для The Witcher 3: Wild Hunt – видео

Интересно, что позже представители Kotaku решили связаться с CD Projekt RED и получить их комментарий. Последние отметили, что информация правдива, а также добавили, что ведут переговоры еще с некоторыми разработчиками модификаций для The Witcher 3: Wild Hunt. То есть обновленная версия этой видеоигры может стать своеобразным сплавом идей разработчиков и наработок сообщества. Конечно, все еще может измениться, но такая новость уже заинтриговала многих поклонников этой вселенной.

Напоследок стоит отметить, что разработчики пока не называли точной даты выхода обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt. Правда, уже известно, что она будет бесплатная для всех владельцев оригинальной игры.