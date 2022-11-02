Набори завжди викликали неоднозначну реакцію гравців – минулі набори Sims 4 розчаровували гравців відсутністю інтерактивних предметів. Та деякі фанати насолоджуються новими предметами та одягом, які невеликий завантажуваний вміст привносить у гру.

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Витік майбутніх компектів Sims 4

Набори – це найменший розмір завантажуваного вмісту, доступний для The Sims 4, який містить кілька предметів одягу або меблів спеціальної тематики.

Популярний моддер розкрив назву та кілька зображень двох майбутніх комплектів Sims 4. Повідомляється, що нові набори називаються Everyday Clutter і Pastel Pop.

На зображенях можна побачити перші демонстраційні кімнати, наповнені стопками книг, органайзерів для ювелірних прикрас і настільного приладдя, а останні демонструють кімнати в світло-рожевих, фіолетових і блакитних відтінках.

Наразі дата випуску наборів не вказана, і вони ще не були офіційно підтверджені EA.

Weird these didn't get announced yet, so here's the upcoming #TheSims 4 kits "Pastel Pop Kit" and "Everyday Clutter Kit". pic.twitter.com/toT1cfQHfY — TURBODRIVER (@WickedWhims) November 1, 2022

Набори швидко стали найпоширенішим випуском доповнень Sims 4, головним чином через те, наскільки легко їх виготовляти EA.

Нові предмети та одяг, випущені самі по собі, без необхідності створювати для них нові анімації, є чудовим способом швидкого та постійного випуску нового вмісту для гри, проте більшість шанувальників Sims 4 віддали б перевагу більш значним оновленням вмісту.

До слова, минулого місяця EA вирішила зробити базову гру The Sims 4 абсолютно безкоштовною. Тож для гравців, які лише нещодавно перейшли до The Sims 4, дешевші випуски вмісту можуть бути хорошим способом спробувати доповнити свою гру. Та більшість гравців, ймовірно, чекатимуть більших випусків у 2023 році.