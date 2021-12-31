Усі геймери знають, що в компанії Activision зараз є три бойові одиниці, які працюють над повноцінними серійними частинами Call of Duty. Студія Sledgehammer Games свою відеогру випустила цьогоріч, а згідно з даними одразу кількох інсайдерів, наступного року свою гру має презентувати Infinity Ward.

А тому виходить, що новий проєкт студії Treyarch повинен вийти лише у 2023 році. Цікаво, що перша інформація про їхню відеогру почала з'являтися вже цієї осені, тобто за два роки до ймовірного релізу. Деякі інсайдери відзначали, що це буде нова частина в серії Black Ops, а її події повинні розгорнутися в недалекому майбутньому (футуристичний сетинґ).

Варто відзначити, що кілька днів тому в мережі з'явилася інформація, яка частково підтверджує ці дані. Річ у тім, що анонімний користувач Reddit "злив" кадри, які можуть бути першими офіційними скриншотами відеогри Call of Duty 2023. Він написав, що вперше вони були опубліковані в приватному сервері Discord. Щоправда, користувач не знає, хто є першоджерелом цих фото.

Він зазначив, що це дуже рання версія відеогри, бо на деяких кадрах помітно асети з попередніх ігор Treyarch. Також вона поки не отримала повноцінної назви, хоча в меню її позначають як Black Ops T10. З цікавого ще можна відзначити новий інтерфейс та фракції для зомбі-режиму. На "злитих" кадрах написано, що останні можна буде змінювати лише раз на сезон. А сам вибір фракції впливатиме на завдання та нагороди.

Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації завжди потрібно ставитися дуже скептично, а особливо у випадку відеогри, яку ще навіть офіційно не анонсували. Також додамо, що авторитетні інсайдери та представники Treyarch поки ніяк цей "злив" не коментували.

"Злиті" кадри / Фото Reddit