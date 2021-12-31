Все геймеры знают, что у компании Activision сейчас есть три боевые единицы, которые работают над полноценными серийными частями Call of Duty. Студия Sledgehammer Games свою видеоигру выпустила в этом году, а согласно данным нескольких инсайдеров, в следующем году свою игру должна презентовать Infinity Ward.

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Поэтому получается, что новый проект студии Treyarch должен выйти только в 2023 году. Интересно, что первая информация об их видеоигре начала появляться уже этой осенью, то есть за два года до предполагаемого релиза. Некоторые инсайдеры отмечали, что это будет новая часть в серии Black Ops, а ее события должны развернуться в недалеком будущем (футуристический сеттинг).

Стоит отметить, что несколько дней назад в сети появилась информация, отчасти подтверждающая эти данные. Дело в том, что анонимный пользователь Reddit "слил" кадры, которые могут быть первыми официальными скриншотами видеоигры Call of Duty 2023. Он написал, что впервые они были опубликованы в приватном сервере Discord. Правда, пользователь не знает, кто является первоисточником этих фотографий.

Он отметил, что это очень ранняя версия видеоигры, потому что на некоторых кадрах заметны ассеты из предыдущих игр Treyarch. Также она пока не получила полноценного названия, хотя в меню ее обозначают как Black Ops T10. Из интересного можно отметить новый интерфейс и фракции для зомби-режима. На слитых кадрах написано, что последние можно будет менять только раз в сезон. Сам же выбор фракции будет влиять на задания и награды.

Напоследок стоит отметить, что к подобной информации всегда нужно относиться очень скептически, а особенно в случае видеоигры, которую еще даже официально не анонсировали. Также добавим, что авторитетные инсайдеры и представители Treyarch пока никак этот "слив" не комментировали.

"Слитые" кадры / Фото Reddit