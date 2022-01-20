У мережу злили список ігор для Xbox Game Pass другої половини січня

Xbox Game Pass є одним з найкращих пропозицій для ігор, що містить безліч пропозицій для ігроманів. Доступ до об'ємної бібліотеки з іграми можна отримати за щомісячну абонентську плату.
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Головний редактор видання The Verge Том Уоррен на своїй сторінці у твітері поділився інформацією, які ігри у найближчому майбутньому з'являться в Game Pass наступними. Проте зробив він це раніше, ніж про це було офіційно оголошено.
Ігри, які Game Pass додасть до своєї бібліотеки у другій половині січня:
- Death’s Door
- Hitman Trilogy
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: Deluxe Edition
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition
- Nobody Saves the World
- Puppeperazzi
- Taikono Tatsusin: The Drummaster* Windjammers 2
Гра Death’s Door / Фото постер гри Death’s Door