У мережу злили список ігор для Xbox Game Pass другої половини січня

Xbox Game Pass є одним з найкращих пропозицій для ігор, що містить безліч пропозицій для ігроманів. Доступ до об'ємної бібліотеки з іграми можна отримати за щомісячну абонентську плату.

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Головний редактор видання The Verge Том Уоррен на своїй сторінці у твітері поділився інформацією, які ігри у найближчому майбутньому з'являться в Game Pass наступними. Проте зробив він це раніше, ніж про це було офіційно оголошено.

Ігри, які Game Pass додасть до своєї бібліотеки у другій половині січня:

Death’s Door

Hitman Trilogy

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: Deluxe Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Nobody Saves the World

Puppeperazzi

Taikono Tatsusin: The Drummaster* Windjammers 2

Гра Death’s Door / Фото постер гри Death’s Door