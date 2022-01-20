Xbox Game Pass является одним из лучших предложений для игр, содержащим множество предложений для игроманов. Доступ к объемной библиотеке с играми можно получить за ежемесячную абонентскую плату.
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Главный редактор издания The Verge Том Уоррен на своей странице в твиттере поделился информацией, какие игры вскоре появятся в Game Pass. Однако сделал он это раньше, чем об этом было официально объявлено.
Игры, которые Game Pass добавит в свою библиотеку во второй половине января:
- Death’s Door
- Hitman Trilogy
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: Deluxe Edition
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition
- Nobody Saves the World
- Puppeperazzi
- Taikono Tatsusin: The Drummaster* Windjammers 2
Игра Death’s Door / Фото постер игры Death’s Door