Нещодавно ми розповідали про відеогру з кодовою назвою Multiversus, яка розроблюється компанією Warner Bros.. Офіційної інформації про цей проєкт поки ще немає, а от чуток вже з'являлося чимало. Спершу про цю гру розповів один з користувачів Reddit, а найцікавіше, що його інформацію частково підтвердив відомий журналіст Джефф Грабб. Цього ж разу дані про відеогру "злив" у мережу кіберспортсмен з нікнеймом hungrybox.

Детальніше Файтинг з Гендальфом, Шеггі й Гаррі Поттером: у мережі з'явилися чутки про нову гру Warner Bros.

Отже, він виклав на своєму ютуб-каналі відео, на якому можна побачити ростер майбутньої гри. Зрозуміло, що точною таку інформацію дуже важко назвати, а тому представники Warner Bros. "захотіли" її підтвердити. Річ у тім, що вони вирішили заблокувати це відео через порушення авторських прав. А тому можна припустити, що запис, яким поділився hungrybox, все ж таки правдивий, бо навряд чи Warner Bros. влаштовувала б щось подібне через фейкову інформацію. Згідно з даними hungrybox, у грі Multiversus з'являться наступні персонажі:

Бетмен

Харлі Квін

Супермен

Диво-жінка

Шеггі

Гендальф

Рік

Морті

Том

Джеррі

Багз Банні

Стівен з мультсеріалу "Стівен Юніверс"

Фін з мультсеріалу "Час пригод"

Джейк з мультсеріалу "Час пригод"

Також варто відзначити, що новою інформацією про відеогру Multiversus поділився й Джефф Грабб. Він розповів, що гра має дуже простий вигляд, а тому журналіст припускає, що вона може бути умовно-безплатною. Джефф думає, що розробники будуть продавати різноманітних персонажів у складі тематичних DLC, а одного з таких героїв він вже навіть назвав. Згідного з його даними, цим персонажем стане відомий баскетболіст Леброн Джеймс. Наостанок варто відзначити, що поки невідомо, коли Warner Bros. планує представити гру Multiversus.