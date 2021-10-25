На початку жовтня відбувся реліз оригінального платформера з назвою Nickelodeon All-Star Brawl. Розробники цього проєкту вирішили перетворити відомих мультгероїв на бійців, а загалом така ідея сподобалася фанатам цього жанру. Щоправда, здається, не лише автори цієї відеогри захотіли створити проєкт у дусі серії Super Smash Bros..

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Варто розпочати з того, що кілька днів тому на платформі Reddit з'явився пост, у якому йшлося про нову гру Warner Bros. та NetherRealm. Користувач з нікнеймом hugeleakeractually написав, що начебто вони працюють над новим файтингом, у якому можна буде зіграти за їхніх героїв. Згідно з його даними, розробники планують створити гру з командними боями, у якій потрібно підбирати персонажів так, щоб між ними була синергія.

Інсайдер відзначив, що у цій відеогрі можуть з'явитися наступні герої: Гендальф, Шеггі, Шалений Макс, Бетмен, Фред Флінтстоун, Джонні Браво, Том, Джеррі, Гаррі Поттер та Рон Візлі. Щоправда, двох останніх можуть й не додати в нову гру, а все через труднощі з правами на цих персонажів. Також він відзначив, що на створення цієї відеогри розробників надихнули меми про Шеггі у Mortal Kombat.

Шеггі в мультфільмі за мотивами Mortal Kombat: відео

Зрозуміло, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично, щоправда, цього разу є одразу кілька "але". Річ у тім, що її частково підтвердив відомий журналіст Джефф Грабб. У своєму твітері він написав, що файтинг у дусі Super Smash Bros. з героями Warner Bros. дійсно знаходиться в розробці, але над ним працює не NetherRealm. А також користувачі мережі згадали, що у вересня 2021 року компанія Warner Bros. зареєструвала торгову марку з назвою "Multiversus".

Наостанок варто відзначити, що hugeleakeractually не знає, коли розробники планують анонсувати цей проєкт. Щоправда, згідно з його даними, ця відеогра вже тривалий час знаходиться в розробці.