В начале октября состоялся релиз оригинального платформера под названием Nickelodeon All-Star Brawl. Разработчики этого проекта решили превратить известных мультгероев на бойцов, а в целом такая идея понравилась фанатам этого жанра. Правда, кажется, не только авторы этой видеоигры захотели создать проект в духе серии Super Smash Bros..

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Стоит начать с того, что несколько дней назад на платформе Reddit появился пост, в котором говорилось о новой игре Warner Bros. и NetherRealm. Пользователь с никнеймом hugeleakeractually написал, что якобы они работают над новым файтингом, в котором можно будет сыграть за их героев. Согласно его данным, разработчики планируют создать игру с командными боями, в которой нужно подбирать персонажей так, чтобы между ними была синергия.

Инсайдер отметил, что в этой видеоигре могут появиться следующие герои: Гэндальф, Шэгги, Безумный Макс, Бэтмен, Фред Флинтстоун, Джонни Браво, Том, Джерри, Гарри Поттер и Рон Уизли. Правда, двух последних могут и не добавить в новую игру, а все из-за трудностей с правами на этих персонажей. Также он отметил, что на создание этой видеоигры разработчиков вдохновили мемы о Шэгги в Mortal Kombat.

Шэгги в мультфильме по мотивам Mortal Kombat: видео

Понятно, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически, правда, на этот раз есть сразу несколько "но". Дело в том, что ее частично подтвердил известный журналист Джефф Грабб. В своем твиттере он написал, что файтинг в духе Super Smash Bros. с героями Warner Bros. действительно находится в разработке, но над ним работает не NetherRealm. А также пользователи сети вспомнили, что в сентябре 2021 года компания Warner Bros. зарегистрировала торговую марку с названием "Multiversus".

Напоследок стоит отметить, что hugeleakeractually не знает, когда разработчики планируют анонсировать этот проект. Правда, согласно его данным, эта видеоигра уже длительное время находится в разработке.