Фанаты CS: GO буквально сгорают от нетерпения, ведь первый за два года Мейджор по их любимой игре стартует уже совсем скоро.

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PGL Major Stockholm 2021 знаменует возвращение к профессиональным матчам Counter-Strike высокого уровня, ведь 24 лучшие команды со всего мира столкнутся в жестокой борьбе за крупнейший в истории подобных турниров призовой фонд в 2 миллиона долларов.

Astralis торжествуют в Берлине / изображение с hltv.org

С тех пор как Astralis вписали свое имя в историю, получив четвертую звезду на форму, после триумфа на Berlin Major 2019, сцена профессионального Counter-Strike претерпела значительных изменений. Появились новые сильные коллективы, старые лидеры сдали позиции и даже сами датчане уже не те, что были раньше.

Однако это все не будет иметь значения, ведь совсем скоро Швеция, почти через 10 лет после того, как там был проведен первый мейджор с CS: GO в 2013 году, встретит лучших игроков дисциплины которые сделают все, чтобы доказать, что каждый из них достоин звания чемпионов и главного приза в 1 млн долларов.

Формат турнира

PGL Major Stockholm 2021 пройдет в том же трехуровневом формате, который использовали на предыдущих турнирах серии. Команды будут разделены на три группы: Legends, Challengers и Contenders в зависимости от результатов их выступлений на региональных квалификациях.

Сцена финальной части Berlin Major 2019 / изображение twitter

8 лучших команд стадии претендентов из групп Challengers и Contenders получат путевку в следующий этап, где их будут ждать 8 команд-легенд. Уже по результатам матчей этого этапа опять же 8 лучших коллективов попадут в стадию Чемпионов, где у них не будет права на ошибку, ведь матчи будут проводиться по системе Single Elimination.

Список команд

Група Contenders Група Challengers Група Legends Copenhagen Flames BIG Ninjas in Pyjamas FaZe Clan ENCE Team Vitality GODSENT Movistar Riders G2 Esports Virtus.pro Astralis Team Liquid Entropiq CIS Heroic FURIA Sharks Mousesports Evil Geniuses TYLOO paiN Gaming Natus Vincere Renegades Team Spirit Gambit Esports

Среди фаворитов турнира эксперты называют, в том числе команду украинской организации NAVI, однако им нужно будет приложить максимум усилий, чтобы оправдать авансы, ведь им не дадут спуску коллективы вроде Gambit Esports, Team Vitality и G2 Esports, которые тоже рассчитывают на новый трофей в своей коллекции.

NAVI с кубком IEM Cologne 2021 / изображение с hltv.org

Расписание PGL Major Stockholm 2021

Начнется все со стадии Претендентов, которая стартует 26 октября и продлится до 29 числа. Финал турнира состоится 7 ноября (плей-офф с 4 ноября). Первыми в бой в 11:00 по Киеву вступят Astralis и Copenhagen Flames. Далее расстройство поединков будет выглядеть следующим образом:

Team Spirit vs FaZe Clan – 11:10

ENCE vs GODSENT – 12:15

paiN vs Virtus.pro – 12:25

BIG vs Entropiq – 13:30

Movistar Riders vs Renegades – 13:40

– 13:40 Heroic vs TYLOO – 14:45

mousesports vs Sharks – 14:55

Распределение призовых

Общий призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 как уже было упомянуто станет рекордным для турниров по CS: GO под эгидой Valve. Команда-триумфатор за свою победу получит ни много ни мало 1 миллион долларов США. Финалисты должны будут довольствоваться суммой в 300 тысяч вечнозеленых.

3 и 4 места получат по $ 140 000. Далее и того меньше: с 5 по 8 место – $ 70 000, а с 9 по 16 – $ 15 000 на команду.