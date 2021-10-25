Фанати CS:GO буквально згорають від нетерпіння, адже перший за два роки Мейджор із їх улюбленої гри стартує вже зовсім скоро.

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PGL Major Stockholm 2021 знаменує повернення до професійних матчів Counter-Strike найвищого рівня, адже 24 найкращі команди з усього світу зіткнуться у жорстокій боротьбі за найбільший в історії подібних турнірів призовий фонд у 2 мільйони доларів.

Astralis тріумфують у Берліні / зображення з hltv.org

Відтоді як Astralis вписали своє ім'я в історію, отримавши четверту зірку на форму, після тріумфу на Berlin Major 2019, сцена професійного Counter-Strike зазнала чималих змін. З'явилися нові сильні колективи, старі лідери здали позиції й навіть самі данці уже не ті, що були раніше.

Проте це все не матиме значення, адже зовсім незабаром Швеція, майже через 10 років після того, як там було проведено перший мейджор з CS:GO у 2013 році, зустріне найкращих гравців дисципліни які зроблять все, щоб довести, що кожен з них гідний звання чемпіонів та головного призу в 1 мільйон доларів.

Формат турніру

PGL Major Stockholm 2021 пройде в тому ж трирівневому форматі, який використовували на попередніх турнірах серії. Команди будуть розподілені на три групи: Legends, Challengers та Contenders залежно від результатів їх виступів на регіональних кваліфікаціях.

Сцена фінальної частини Berlin Major 2019 / зображення twitter

8 найкращих команд стадії претендентів із груп Challengers та Contenders отримають путівку до наступного етапу, де на них чекатимуть 8 команд-легенд. Уже за результатами матчів цього етапу знову ж таки 8 кращих колективів потраплять до стадії Чемпіонів, де у них не буде права на помилку, адже матчі проводитимуться за системою Single Elimination.

Список команд

Група Contenders Група Challengers Група Legends Copenhagen Flames BIG Ninjas in Pyjamas FaZe Clan ENCE Team Vitality GODSENT Movistar Riders G2 Esports Virtus.pro Astralis Team Liquid Entropiq CIS Heroic FURIA Sharks Mousesports Evil Geniuses TYLOO paiN Gaming Natus Vincere Renegades Team Spirit Gambit Esports

Серед фаворитів турніру експерти називають зокрема й команду української організації NAVI, проте їм потрібно буде докласти максимум зусиль аби виправдати аванси, адже їм не дадуть спуску колективи на кшталт Gambit Esports, Team Vitality та G2 Esports, які теж розраховують на новий трофей у своїй колекції.

NAVI з кубком IEM Cologne 2021 / зображення з hltv.org

Розклад PGL Major Stockholm 2021

Розпочнеться все зі стадії Претендентів, яка стартуватиме 26 жовтня та триватиме до 29 числа. Фінал турніру відбудеться 7 листопада (плей-оф з 4 листопада). Першими у бій о 11 годині за Києвом вступлять Astralis та Copenhagen Flames. Далі розлад поєдинків виглядатиме наступним чином:

Team Spirit vs FaZe Clan – 11:10

ENCE vs GODSENT – 12:15

paiN vs Virtus.pro – 12:25

BIG vs Entropiq – 13:30

Movistar Riders vs Renegades – 13:40

– 13:40 Heroic vs TYLOO – 14:45

mousesports vs Sharks – 14:55

Розподіл призових

Загальний призовий фонд PGL Major Stockholm 2021 як уже було згадано стане рекордним для турнірів з CS: GO під егідою Valve. Команда-тріумфатор за свою звитягу отримає не багато не мало 1 мільйон доларів США. Фіналісти муситимуть вдовольнитися сумою у 300 тисяч вічнозелених.

3 та 4 місця отримають по $ 140 000. Далі й того менше: з 5 по 8 місце – $ 70 000, а з 9 по 16 – $ 15 000 на команду.