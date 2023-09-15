Телевізійний серіал Fallout для Amazon Prime Videos є одним із найбільш очікуваних екранізацій відеоігор. Втім, досі про нього було дуже мало інформації.

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Тизер серіалу Fallout

Коли Prime Video вперше анонсували свою серію Fallout, реакція на цю ідею варіювалася від оптимізму до відвертого страху. Одна справа – зафіксувати зовнішній вигляд такого впізнаваного ігрового продукту, але зовсім інше залишатися вірними атмосфері, яку підтримує настільки відома франшиза.

На щастя, кілька коротких оглядів розвіяли занепокоєння щодо візуального аспекту серії Fallout, оскільки кропіткі зусилля були застосовані для імітації художнього стилю ігор майже бездоганно. Щонайменше, щодо Fallout 4.

На Gamescom, німецькій ігровій конвенції, що відбулася наприкінці серпня, гостям показали закритий тизер майбутнього серіалу. Та одному з відвідувачів вдалося його зняти, тож він просочився в інтернет.

Leaked teaser for amazons Fallout series. From the DMs pic.twitter.com/ZMFa8vBkPE — ️Fallout Films (@FilmsFallout) September 12, 2023

Тизер Fallout починається з кадрів літальних апаратів, які перевозять солдатів, а потім переходить до загону фігур, одягнених у фірмову силову броню. Далі трейлер переходить до знайомого фанатам Fallout видовища: всередині сховища.

Молодий мешканець сховища, здається, готовий вийти з щойно відкритих дверей сховища, йдучи по стопах усіх героїв гри Fallout, які були раніше. Тизер закінчується воєнною сценою, коли починають падати бомби, спочатку на задньому плані, а потім прямо посеред багатолюдного міста.