Телевизионный сериал Fallout для Amazon Prime Videos является одной из самых ожидаемых экранизаций видеоигр. Впрочем, до сих пор о нем было очень мало информации.

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Тизер сериала Fallout

Когда Prime Video впервые анонсировала свою серию Fallout, реакция на эту идею варьировалась от оптимизма до откровенного страха. Одно дело – зафиксировать внешний вид такого узнаваемого игрового продукта, но совсем другое оставаться верными атмосфере, которую поддерживает столь известная франшиза.

К счастью, несколько кратких обзоров развеяли беспокойство по поводу визуального аспекта серии Fallout, поскольку кропотливые усилия были применены для имитации художественного стиля игр почти безупречно. По меньшей мере, по поводу Fallout 4.

На Gamescom, германской игровой конвенции, состоявшейся в конце августа, гостям показали закрытый тизер предстоящего сериала. Но одному из посетителей удалось его снять, и он просочился в интернет.

Тизер Fallout начинается с кадров летательных аппаратов, перевозящих солдат, а затем переходит в отряд фигур, одетых в фирменную силовую броню. Далее трейлер переходит к знакомому фанатам Fallout зрелищу: внутри хранилища.

Молодой житель хранилища, кажется, готов выйти из только что открытой двери хранилища, идя по стопам всех героев игры Fallout, которые были раньше. Тизер заканчивается военной сценой, когда начинают падать бомбы, сначала на заднем плане, а затем прямо посреди многолюдного города.