Популярний сайт-агрегатор відеоігрових оглядів Metacritic оприлюднив список найгірших релізів 2022 року.

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Рік, що минає подарував геймерам чимало якісних ігор ААА рівня, таких як Elden Ring, God of War Ragnarok та Splatoon 3. Не розчарувала й інді сцена, адже геймери змогли пограти в такі чудові проєкти як Sifu, Stray та Ollie Ollie World. Однак нікуди не поділася сумнозвісна ложка дьогтю, отож знайшлося місце й невдачам та розчаруванням.

У списку від порталу Metacritic можна поглянути на найбільші з них. До прикладу жахливий багатобюджетний ексклюзив для Xbox – CrossfireX був настільки погано сприйнятий публікою, що розробнику довелося публічно просити вибачення.

Трейлер CrossfireX – однієї з найгірших ігор 2022 року: відео

Серед найгірших також опинилися кілька ну зовсім маловідомих релізів, як-от клон Legend of Zelda – Xel та стратегія The Waylanders, профінансована збором на сайті Kickstarter.

Повний список розчарувань виглядає наступним чином: