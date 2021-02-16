Українська компанія 4A Games представила розширене видання відеогри Metro Exodus. Оновлена версія вийде на PC, а також на консолі PlayStation 5 та Xbox Series.

Розробники відеогри Metro Exodus ще у листопаді відзначали, що їх відеогра отримає версії для PlayStation 5 та Xbox Series. Щоправда, все вийшло масштабніше, бо розробники вирішили випустити й окрему версію для PC із назвою Metro Exodus Enhanced Edition.

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Спершу розробники з 4A Games планували випустити лише оновлену версію для консолей нового покоління. Проте, у певний момент команда зрозуміла, що внесла чималу кількість змін в ігровий рушій 4A Engine, тому вони й вирішили випустити окрему версію для PC. Одразу зазначимо, що це оновлення буде безплатним для всіх власників оригінальної гри на PC (Steam, EGS та GOG), PlayStation 4 та Xbox One.

Ігровий рушій розробники вирішили переробити, щоб поліпшити реалізацію функції трасування променів. Представники 4A Games відзначили, що Metro Exodus на PS5 та Xbox Series X буде працювати у 4K при 60 кадрах у секунду й повноцінно підтримувати технологію рейтрейсингу. Версія для Xbox Series S вийде із роздільною здатністю всього у 1080p, а з частотою кадрів розробники поки не визначилися. Також для власників консолей пообіцяли 4K-текстури, швидкі завантаження та підтримку унікальних функцій (DualSense).

Для запуску оновленої версії на PC потрібно бути власником відеокарти NVIDIA чи AMD із підтримкою технології трасування променів. Цікаво, що у версії для персональних комп'ютерів будуть унікальні особливості: поліпшені віддзеркалення та підтримка технології DLSS 2.0. Також розробники зазначили, що вперше в історії серії можна буде налаштувати поле зору.

Реліз оновленої версії для PC відбудеться вже весною, а на консолях нового покоління до кінця 2021 року.

Повний список покращень на PC та консолях нового покоління / світлина з сайту Metro Exodus

Скріншот з оновленої версії для PC / світлина з сайту Metro Exodus