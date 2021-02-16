Украинская компания 4A Games представила расширенное издание видеоигры Metro Exodus. Обновленная версия выйдет на PC, а также на консоли PlayStation 5 и Xbox Series.

Разработчики видеоигры Metro Exodus еще в ноябре отмечали, что их видеоигра получит версии для PlayStation 5 и Xbox Series. Правда, все получилось масштабнее, потому что разработчики решили выпустить и отдельную версию для PC под названием Metro Exodus Enhanced Edition.

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Сначала разработчики из 4A Games планировали выпустить только обновленную версию для консолей нового поколения. Однако, в определенный момент команда поняла, что внесла большое количество изменений в игровой движок 4A Engine, поэтому они и решили выпустить отдельную версию для PC. Сразу отметим, что это обновление будет бесплатным для всех владельцев оригинальной игры на PC (Steam, EGS и GOG), PlayStation 4 и Xbox One.

Игровой движок разработчики решили переработать, чтобы улучшить реализацию функции трассировки лучей. Представители 4A Games отметили, что Metro Exodus на PS5 и Xbox Series X будет работать в 4K при 60 кадрах в секунду и полноценно поддерживать технологию рейтрейсинга. Версия для Xbox Series S выйдет с разрешением всего в 1080p, а с частотой кадров разработчики пока не определились. Также для владельцев консолей пообещали 4K-текстуры, быстрые загрузки и поддержку уникальных функций (DualSense).

Для запуска обновленной версии на PC нужно быть владельцем видеокарты NVIDIA или AMD с поддержкой технологии трассировки лучей. Интересно, что в версии для персональных компьютеров будут уникальные особенности: улучшенные отражения и поддержка технологии DLSS 2.0. Также разработчики отметили, что впервые в истории серии можно будет настроить поле зрения.

Релиз обновленной версии для PC состоится уже весной, а на консолях нового поколения до конца 2021 года.

Полный список улучшений на PC и консолях нового поколения / фотография с сайта Metro Exodus

Скриншот с обновленной версии для PC / фотография с сайта Metro Exodus