Поклонник The Witcher 3: Wild Hunt сделал демейк известной сцены из этой видеоигры. Он показал, как выглядела бы вариация этой игры на консоли PlayStation 1.

Видеоигра The Witcher 3: Wild Hunt вышла еще в 2015 году, но до сих пор пользуется спросом среди геймеров и даже попадает в различные топы продаж. Для этой видеоигры создают многочисленные модификации, которые улучшают графику или обновляют текстуры. Но автор ютуб-канала Anders Lundbjörk решил сделать все наоборот, потому что выпустил своеобразный демейк одной сцены из этой игры.

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Все поклонники The Witcher 3: Wild Hunt должны помнить вступительную сцену, в которой Геральт принимает теплую ванну в Каэр Морхене. Вариация Anders Lundbjörk почти в точности повторяет начало игры, правда, она воспроизведена в стилистике проектов для PlayStation 1. Сразу заметно, что объектов в кадре очень мало, потому что в те времена эта консоль не могла похвастаться хорошей детализацией. Геральта и Йеннифэр узнать также трудно, потому что их модели очень упрощены и не впечатляют своим видом.

В целом эта вариация выполнена в духе того времени и выглядит как видеоигра, которая вышла в девяностых годах. Пользователям такая вариация этой сцены очень понравилась и уже собрала более 50 тысяч просмотров. Отметим, что в работе Anders Lundbjörk есть даже свой сюжет, хотя и простой. Геральт любит играть в видеоигру Gwent: The Witcher Card Game, а после очередной ссоры с Йеннифэр, известный ведьмак оказывается в водоеме (болоте) вместе с утопцами.

Отметим, что автор ютуб-канала Anders Lundbjörk уже не впервые создает подобные демейки в стилистике проектов для PlayStation 1. Ранее он выпускал похожие видео по мотивам видеоигр The Elder Scrolls IV: Oblivion и Cyberpunk 2077. Со всеми его работами можно ознакомиться по этой ссылке.

The Witcher 3: Wild Hunt в стилистике видеоигр для PlayStation 1 – видео