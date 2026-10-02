Нове дихання для визнаної класики

Команда розробників 4A Games випустить оновлені версії Metro 2033 Redux та Metro Last Light Redux для персональних комп'ютерів, Xbox Series X/S і PlayStation 5. Проєкт не є повним ремейком чи ремастером, проте суттєво покращує візуальну та технічну складові на сучасному залізі, пише Neowin.

Усі власники оригінальних ігор отримають цей апдейт абсолютно безкоштовно. Оновлення для комп'ютерів вийде 22 жовтня 2026 року, а реліз для консолей відбудеться 29 жовтня 2026 року.

Гравці отримають текстури високої роздільної здатності 4K, покращені анімації, якісніший звук, деталізоване оточення, а також виправлення численних помилок. На консолях розробники забезпечили підтримку справжніх 4K при 60 кадрах на секунду та 120 кадрів на секунду у режимі масштабування.

Власники PlayStation 5 Pro отримають технологію PSSR, а для Xbox Series X підготували масштабування TSR та функцію Play Anywhere. Також проєкт підтримуватиме адаптивні тригери DualSense, просторове аудіо та технологію DLSS на ПК.

Ми надзвичайно пишаємося шляхом, який пройшли з моменту виходу першої гри 16 років тому, та підтримкою нашої спільноти,

– прокоментували у студії 4A Games.

Підготовка до нової глави

Вихід покращених версій приурочили до визначної події: загальні продажі ігор серії Metro перевищили 50 мільйонів копій. Попри поважний вік перших частин, розробники продовжують удосконалювати свої проєкти.

Гравці на консолях зможуть відчути справжні 4K при 60 кадрах на секунду та покращене освітлення,

– додали розробники.

Зараз студія 4A Games також завершує роботу над наступною повноцінною грою Metro 2039, реліз якої заплановано на лютий 2027 року. Оновлені класичні частини допоможуть фанатам освіжити в пам'яті події перед виходом нового сиквелу.