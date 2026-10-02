Новая жизнь для признанной классики

Команда разработчиков 4A Games выпустит обновленные версии Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux для персональных компьютеров, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Проект не является полноценным ремейком или ремастером, однако существенно улучшает визуальную и техническую составляющие на современном оборудовании, пишет Neowin.

Все владельцы оригинальных игр получат это обновление совершенно бесплатно. Обновление для компьютеров выйдет 22 октября 2026 года, а релиз для консолей состоится 29 октября 2026 года.

Игроки получат текстуры высокого разрешения 4K, улучшенные анимации, более качественный звук, детализированное окружение, а также исправления многочисленных ошибок. На консолях разработчики обеспечили поддержку настоящего 4K при 60 кадрах в секунду и 120 кадрах в секунду в режиме масштабирования.

Владельцы PlayStation 5 Pro получат технологию PSSR, а для Xbox Series X подготовлены масштабирование TSR и функция Play Anywhere. Также проект будет поддерживать адаптивные триггеры DualSense, пространственный звук и технологию DLSS на ПК.

Мы чрезвычайно гордимся тем путем, который прошли с момента выхода первой игры 16 лет назад, и поддержкой нашего сообщества,

– прокомментировали в студии 4A Games.

Подготовка к новой главе

Выход улучшенных версий приурочили к знаменательному событию: общие продажи игр серии Metro превысили 50 миллионов копий. Несмотря на солидный возраст первых частей, разработчики продолжают совершенствовать свои проекты.

Игроки на консолях смогут насладиться настоящим 4K при 60 кадрах в секунду и улучшенным освещением,

– добавили разработчики.

Сейчас студия 4A Games также завершает работу над следующей полноценной игрой "Metro 2039", релиз которой запланирован на февраль 2027 года. Обновленные классические части помогут фанатам освежить в памяти события перед выходом нового сиквела.