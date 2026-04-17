Microsoft думає змінити Game Pass: може з'явитися ще один тариф

У Microsoft обговорюють зміни до Game Pass після подорожчання сервісу. Інсайдери говорять про новий дешевший тариф із обмеженим доступом, а також про можливі зміни щодо релізів Call of Duty у підписці.

Про це розповідає видання The Verge посилаючись на джерела в компанії.

У підрозділі Microsoft Gaming готують перегляд підписки Game Pass – принаймні на рівні ідей і внутрішніх обговорень. Поштовхом до змін стала позиція нової керівниці напрямку – Аші Шарми. У внутрішньому зверненні вона прямо визнала: сервіс став занадто дорогим для частини аудиторії.

І це не просто слова – восени ціна Game Pass Ultimate піднялася із 20 до 30 доларів на місяць, що викликало хвилю критики серед гравців.

У відповідь Microsoft розглядає варіант зробити підписку більш гнучкою. Один із можливих кроків – запуск нового тарифу, який відкриватиме доступ лише до ігор внутрішніх студій Xbox. Йдеться про проєкти Microsoft без сторонніх релізів у каталозі. Такий план поки що не затверджений і перебуває на стадії обговорення.

Паралельно в компанії не вщухають дискусії щодо серії Call of Duty. За словами Воррена, питання її присутності в Game Pass підіймається не вперше – суперечки тривають роками, але останнім часом активізувалися.

Інсайдер сумнівається, що Microsoft видалятиме вже додані частини Call of Duty із сервісу. Натомість більш реалістичний сценарій – відмова від додавання нових ігор серії в Game Pass на старті. Це може серйозно змінити привабливість підписки, враховуючи популярність франшизи. За чутками, наступна частина – Modern Warfare 4 – може вийти вже у 2026 році.

Окрім цього, компанія шукає інші способи розширення аудиторії. Один із напрямків – партнерські пакети з іншими сервісами. Ще у лютому повідомлялося, що Microsoft розглядає об’єднання підписок, а в березні переговори підтвердили в Netflix.

Станом на середину 2025 року Game Pass налічує близько 37 мільйонів підписників. Наразі сервіс має чотири рівні: Ultimate, PC, Premium та Essential із різною ціною і набором можливостей. Ймовірні зміни можуть суттєво переформатувати цю структуру – особливо якщо компанія дійсно вирішить зробити ставку на дешевший, але обмежений тариф.