Об этом рассказывает издание The Verge ссылаясь на источники в компании.

В подразделении Microsoft Gaming готовят пересмотр подписки Game Pass – по крайней мере на уровне идей и внутренних обсуждений. Толчком к изменениям стала позиция новой руководительницы направления – Аши Шармы. Во внутреннем обращении она прямо признала: сервис стал слишком дорогим для части аудитории.

И это не просто слова – осенью цена Game Pass Ultimate поднялась с 20 до 30 долларов в месяц, что вызвало волну критики среди игроков.

В ответ Microsoft рассматривает вариант сделать подписку более гибкой. Один из возможных шагов – запуск нового тарифа, который будет открывать доступ только к играм внутренних студий Xbox. Речь идет о проектах Microsoft без сторонних релизов в каталоге. Такой план пока не утвержден и находится на стадии обсуждения.

Параллельно в компании не утихают дискуссии относительно серии Call of Duty. По словам Уоррена, вопрос ее присутствия в Game Pass поднимается не впервые – споры продолжаются годами, но в последнее время активизировались.

Инсайдер сомневается, что Microsoft будет удалять уже добавленные части Call of Duty с сервиса. Зато более реалистичный сценарий – отказ от добавления новых игр серии в Game Pass на старте. Это может серьезно изменить привлекательность подписки, учитывая популярность франшизы. По слухам, следующая часть – Modern Warfare 4 – может выйти уже в 2026 году.

Кроме этого, компания ищет другие способы расширения аудитории. Одно из направлений – партнерские пакеты с другими сервисами. Еще в феврале сообщалось, что Microsoft рассматривает объединение подписок, а в марте переговоры подтвердили в Netflix.

По состоянию на середину 2025 года Game Pass насчитывает около 37 миллионов подписчиков. Сейчас сервис имеет четыре уровня: Ultimate, PC, Premium и Essential с разной ценой и набором возможностей. Вероятные изменения могут существенно переформатировать эту структуру – особенно если компания действительно решит сделать ставку на более дешевый, но ограниченный тариф.