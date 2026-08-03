Шокові цінники та нова реальність

Покупці у країнах Європейського Союзу тепер змушені платити за Xbox Series X з дисководом 799,99 євро, хоча раніше приставка коштувала 599,99 євро. У Великій Британії ціна підскочила з 499,99 до 669,99 фунта стерлінгів. Таким чином, подорожчання склало понад 230 доларів у перерахунку на американську валюту, пише Kotaku.

Молодша модель Xbox Series S з об'ємом пам'яті 512 гігабайтів також подорожчала: тепер вона коштує 499,99 євро або 429,99 фунтів стерлінгів замість попередніх 349,99 євро та 299,99 фунтів стерлінгів відповідно. Фактично вартість ігрових систем зросла на 40 відсотків, що є безпрецедентним кроком для консолей, які вийшли на ринок майже шість років тому. Компанія пояснює такі радикальні заходи глобальною кризою компонентів.

На жаль, ціни на накопичувачі та пам'ять для консолей зросли більш ніж у 2,5 раза, і ми очікуємо ще одного подвоєння до осені 2027 року,

– прокоментували ситуацію в Microsoft.

Причини та наслідки для ринку

За словами представників технологічного гіганта, вся індустрія споживчої електроніки переживає складні часи, проте саме сектор консолей відчув цей удар найсильніше. Попри офіційні пояснення, аналітики припускають, що на ситуацію могли вплинути й інші чинники. Зокрема, Microsoft інвестувала сотні мільярдів доларів у будівництво центрів обробки даних для штучного інтелекту, що могло створити додатковий тиск на ринок напівпровідників.

Водночас ігровий підрозділ компанії переживає непростий період. Минулого року виторг Xbox впав на 1,7 мільярда доларів. Нова цінова політика ставить під питання доступність консольного геймінгу в Європі в довгостроковій перспективі.

Поки корпорація намагається стабілізувати фінансові показники, гравцям доводиться звикати до того, що за розваги на старій платформі тепер потрібно віддати суму, еквівалентну вартості непоганого ноутбука.