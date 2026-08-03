Шоковые ценники и новая реальность

Покупатели в странах Европейского Союза теперь вынуждены платить за Xbox Series X с дисководом 799,99 евро, хотя ранее приставка стоила 599,99 евро. В Великобритании цена подскочила с 499,99 до 669,99 фунтов стерлингов. Таким образом, подорожание составило более 230 долларов в пересчете на американскую валюту, пишет Kotaku.

Младшая модель Xbox Series S с объемом памяти 512 гигабайт также подорожала: теперь она стоит 499,99 евро или 429,99 фунтов стерлингов вместо прежних 349,99 евро и 299,99 фунтов стерлингов соответственно. Фактически стоимость игровых систем выросла на 40 процентов, что является беспрецедентным шагом для консолей, вышедших на рынок почти шесть лет назад. Компания объясняет такие радикальные меры глобальным кризисом с поставками компонентов.

К сожалению, цены на накопители и память для консолей выросли более чем в 2,5 раза, и мы ожидаем еще одного удвоения к осени 2027 года,

– прокомментировали ситуацию в Microsoft.

Причины и последствия для рынка

По словам представителей технологического гиганта, вся индустрия потребительской электроники переживает сложные времена, однако именно сектор консолей ощутил этот удар сильнее всего. Несмотря на официальные объяснения, аналитики предполагают, что на ситуацию могли повлиять и другие факторы. В частности, Microsoft инвестировала сотни миллиардов долларов в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта, что могло создать дополнительное давление на рынок полупроводников.

В то же время игровое подразделение компании переживает непростой период. В прошлом году выручка Xbox упала на 1,7 миллиарда долларов. Новая ценовая политика ставит под вопрос доступность консольного гейминга в Европе в долгосрочной перспективе.

Пока корпорация пытается стабилизировать финансовые показатели, игрокам приходится привыкать к тому, что за развлечения на старой платформе теперь нужно отдать сумму, эквивалентную стоимости неплохого ноутбука.