У Microsoft стверджують, що російські агенти активізували вплив на світові відеоігрові спільноти

Голова Microsoft розповів, що їхня аналітика має дані, які стверджують, що російська розвідка і ПВК Вагнер почали поширювати пропаганду через міжнародні ігрові спільноти. Подробиці – у матеріалі.

Виявилося, що резонансний витік секретної інформації щодо українського контрнаступу та ходу війни стався в Discord, а дані першочергово почали з'являтися на сервері, присвяченому Minecraft й у Microsoft кажуть, що це не випадковість.

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Під час обговорення на сцені Саміту світової економіки Semafor, президент корпорації Microsoft Бред Сміт сказав, що компанія зараз має справу зі спробами різних російських агентів "проникнути" в ігрові онлайн-спільноти, а особливо в ті, що пов'язані з Minecraft.

Хоча на думку Сміта ці спроби мають досить низьке місце в списку пріоритетів, коли йдеться як про корпоративну, так і про національну безпеку, функціонер все ж наголосив на важливості боротьби з подібними діями.

За його словами, ця методика стала новим способом Росії поширювати свою пропаганду та дезінформацію про вторгнення в Україну.

Навколо ігор у вас є спільнота геймерів, вони збираються разом, вони спілкуються один з одним, зокрема, коли грають у гру. І протягом останніх кількох місяців наша команда аналізу цифрових загроз виявляла спроби росіян проникнути в деякі з цих ігрових спільнот. Ми консультували уряди щодо цього, це група Вагнера, це російська розвідка, і вони частково використовують це як місце для поширення інформації, – розповів Сміт.

Потім президент Microsoft згадав, власне, і про витік, який Пентагон назвав "найруйнівнішим за десятиліття".

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Отож, шанувальникам віртуальних розваг тепер слід уважно ставитися до інформації, отримуваної від друзів з ігрових спільнот, а особливо пильно стежити за новачками, які проявляють занадто великий інтерес до теми російсько-української війни.