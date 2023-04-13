Оказалось, что резонансная утечка секретной информации относительно украинского контрнаступления и хода войны произошла в Discord, а данные в первую очередь начали появляться на сервере, посвященном Minecraft и в Microsoft говорят, что это не случайность.

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Во время обсуждения на сцене Саммита мировой экономики Semafor президент корпорации Microsoft Брэд Смит сказал, что компания сейчас имеет дело с попытками различных российских агентов "проникнуть" в игровые онлайн-сообщества, а особенно в те, что связаны с Minecraft.

Хотя, по мнению Смита, эти попытки имеют довольно низкое место в списке приоритетов, когда речь идет как о корпоративной, так и о национальной безопасности, функционер все же отметил важность борьбы с подобными действиями.

По его словам, эта методика стала новым способом России распространять свою пропаганду и дезинформацию о вторжении в Украину.

Вокруг игр у вас есть сообщество геймеров, они собираются вместе, они общаются друг с другом, в частности, когда играют в игру. И в последние несколько месяцев наша команда анализа цифровых угроз видела попытки россиян проникнуть в некоторые из этих игровых сообществ. Мы консультировали правительства по этому поводу, это группа Вагнера, это российская разведка, и они частично используют это как способ распространения информации, – рассказал Смит.

Затем президент Microsoft вспомнил, собственно, и об утечке, которую Пентагон назвал "самой разрушительной за десятилетие".

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Поэтому поклонникам виртуальных развлечений теперь следует внимательно относиться к информации, получаемой от друзей из игровых сообществ, а особенно пристально следить за новичками, проявляющими слишком большой интерес к теме российско-украинской войны.