Компанія Sony відмовилася від проєкту, а нові партнери з Microsoft, схоже, суттєво урізали фінансування розробки, повідомляє PC Gamer.

Від фінансового розмаху до суворої економії

Спочатку чутки у геймерській спільноті приписували грі бюджет у розмірі від 300 до 600 мільйонів доларів. Найчастіше називали суму у 400 мільйонів доларів, яку нібито готова виділити Microsoft.

Проте інсайдери ігрової індустрії спростували ці цифри та уточнили, що реальна угода передбачає значно менше коштів.

Зокрема, журналісти Bloomberg Джейсон Шраєр та Windows Central Джез Корден підтвердили, що Microsoft виділила лише частку від початково очікуваних 400 мільйонів доларів.

За їхньою інформацією, саме Sony планувала витратити подібні кошти до того, як скасувала розробку через затримки графіків та вихід за межі кошторису.

Представник Xbox із перших вуст підтвердив мені, що вони підписали угоду на Physint на значно меншу суму, ніж 400 мільйонів доларів,

– додав журналіст видання Bloomberg Джейсон Шраєр.

На додачу, перехід до нового видавця позбавив Kojima Productions доступу до графічного рушія Decima Engine, який належить Sony.

Відтепер команді доведеться шукати нові технологічні рішення або адаптувати власні інструменти, що може суттєво сповільнити розробку. Отож, творіння одного з геніїв індустрії все ще перебуває під серйозною загрозою.