Компания Sony отказалась от проекта, а новые партнеры из Microsoft, судя по всему, существенно сократили финансирование разработки, сообщает PC Gamer.

От финансового размаха к строгой экономии

Изначально слухи в геймерском сообществе приписывали игре бюджет в размере от 300 до 600 миллионов долларов. Чаще всего называлась сумма в 400 миллионов долларов, которую якобы готова выделить Microsoft.

Однако инсайдеры игровой индустрии опровергли эти цифры и уточнили, что реальная сделка предусматривает значительно меньшие средства.

В частности, журналисты Bloomberg Джейсон Шрайер и Windows Central Джез Корден подтвердили, что Microsoft выделила лишь часть от первоначально ожидаемых 400 миллионов долларов.

По их информации, именно Sony планировала потратить подобные средства до того, как отменила разработку из-за задержек в графике и превышения бюджета.

Представитель Xbox из первых уст подтвердил мне, что они подписали соглашение по Physint на сумму, значительно меньшую, чем 400 миллионов долларов,

– добавил журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер.

Кроме того, переход к новому издателю лишил Kojima Productions доступа к графическому движку Decima Engine, принадлежащему Sony.

Отныне команде придется искать новые технологические решения или адаптировать собственные инструменты, что может существенно замедлить разработку. Таким образом, творение одного из гениев индустрии по-прежнему находится под серьезной угрозой.