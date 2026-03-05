Розробник однієї з найгірших ігор 2025 року звинувачує працівників у шпигунстві та саботажі

Студія Build a Rocket Boy, заснована колишнім топ-менеджером Rockstar North, переживає важкі часи після виходу свого проєкту. Після того як бойовик MindsEye отримав нищівні оцінки, керівництво компанії замість роботи над помилками обрало інший шлях. Ситуація стає дедалі напруженішою, оскільки нові кадрові рішення супроводжуються заявами про навмисну шкоду.

Чому керівництво вважає провал результатом змови?

Виконавчий директор Build a Rocket Boy (BARB) Марк Герхард офіційно підтвердив чергову хвилю скорочень у компанії. Ця новина з'явилася на фоні триваючої кризи, що почалася після релізу MindsEye в червні 2025 року. Проте найбільший резонанс викликали не самі звільнення, а пояснення причин комерційного краху гри, пише VGC.

Герхард у своїй заяві, що з'явилась на LinkedIn, стверджує, що студія має незаперечні докази організованого шпигунства та корпоративного саботажу, які безпосередньо вплинули на запуск проєкту.

За словами керівника, компанія протягом кількох місяців співпрацювала із зовнішніми партнерами та юридичними консультантами, щоб розслідувати ймовірну злочинну діяльність. Хоча повні деталі наразі не розголошуються через підготовку до судового переслідування, Герхард переконаний, що негативні відгуки про гру були штучно сплановані. Він раніше заявляв, що критичні рецензії на MindsEye були "замовними" на сто відсотків.

Ситуація з MindsEye справді виглядає катастрофічною з погляду цифр та технічного стану:

Проєкт отримав найнижчі бали на агрегаторі Metacritic у 2025 році: версія для персональних комп'ютерів зупинилася на позначці 38, а для консолей PlayStation 5 – лише 28 балів.

Гра була настільки переповнена помилками та технічними дефектами, що компанія Sony була змушена масово повертати кошти покупцям – випадок, який можна порівняти лише з проблемним запуском Cyberpunk 2077 та провалом Concord.

Наразі інтерес аудиторії до гри майже зник: статистика Steam фіксує лише 11 активних гравців, а пікова кількість користувачів за добу не перевищує 39 осіб.

Працівники все заперечують і звинувачують студію

Внутрішня атмосфера в студії також далека від ідеальної. Колишні співробітники та галузеві фахівці називають заяви Герхарда "маячнею" та проявом неповаги до людей, які втрачають роботу. Близько сотні діючих та колишніх працівників раніше підписали відкритий лист, у якому звинуватили керівництво в жахливому менеджменті та примусі до надмірних переробіток.

Ба більше, на початку цього року студію звинуватили у встановленні програмного забезпечення для стеження на робочі комп'ютери розробників без їхньої згоди – так керівництво нібито намагалося вирахувати інформаторів, які зливають дані, повідомляє Game Developer.

Конфлікт вийшов за межі офісів, коли Герхард висунув вимогу до одного з відомих блогерів припинити розповсюдження конфіденційної інформації, звинувативши його в участі у медіа-змові, зазначає IGN.

Водночас засновник студії Леслі Бензіс офіційно перебуває у відпустці для відновлення сил після інтенсивного робочого періоду, хоча в індустрії ширяться чутки про його фактичне усунення від справ.

Навіть видавець IO Interactive був змушений спростовувати теорії про навмисне знищення репутації гри.

Попри всі звинувачення у зовнішніх підступах, більшість експертів та колишніх девелоперів вважають, що головними причинами провалу стали нереалістичні вимоги дизайну та внутрішні управлінські помилки.