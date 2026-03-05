Разработчик одной из худших игр 2025 года обвиняет работников в шпионаже и саботаже

Студия Build a Rocket Boy, основанная бывшим топ-менеджером Rockstar North, переживает тяжелые времена после выхода своего проекта. После того как боевик MindsEye получил сокрушительные оценки, руководство компании вместо работы над ошибками выбрало другой путь. Ситуация становится все более напряженной, поскольку новые кадровые решения сопровождаются заявлениями об умышленном вреде.

Почему руководство считает провал результатом сговора?

Исполнительный директор Build a Rocket Boy (BARB) Марк Герхард официально подтвердил очередную волну сокращений в компании. Эта новость появилась на фоне продолжающегося кризиса, начавшегося после релиза MindsEye в июне 2025 года. Однако наибольший резонанс вызвали не сами увольнения, а объяснение причин коммерческого краха игры, пишет VGC.

Герхард в своем заявлении, появившемся на LinkedIn, утверждает, что студия имеет неопровержимые доказательства организованного шпионажа и корпоративного саботажа, которые непосредственно повлияли на запуск проекта.

По словам руководителя, компания в течение нескольких месяцев сотрудничала с внешними партнерами и юридическими консультантами, чтобы расследовать возможную преступную деятельность. Хотя полные детали пока не разглашаются из-за подготовки к судебному преследованию, Герхард убежден, что негативные отзывы об игре были искусственно спланированы. Он ранее заявлял, что критические рецензии на MindsEye были "заказными" на сто процентов.

Ситуация с MindsEye действительно выглядит катастрофической с точки зрения цифр и технического состояния:

Проект получил самые низкие баллы на агрегаторе Metacritic в 2025 году: версия для персональных компьютеров остановилась на отметке 38, а для консолей PlayStation 5 – только 28 баллов.

Игра была настолько переполнена ошибками и техническими дефектами, что компания Sony была вынуждена массово возвращать средства покупателям – случай, который можно сравнить лишь с проблемным запуском Cyberpunk 2077 и провалом Concord.

Сейчас интерес аудитории к игре почти исчез: статистика Steam фиксирует лишь 11 активных игроков, а пиковое количество пользователей за сутки не превышает 39 человек.

Работники все отрицают и обвиняют студию

Внутренняя атмосфера в студии также далека от идеальной. Бывшие сотрудники и отраслевые специалисты называют заявления Герхарда "бредом" и проявлением неуважения к людям, которые теряют работу. Около сотни действующих и бывших работников ранее подписали открытое письмо, в котором обвинили руководство в ужасном менеджменте и принуждении к чрезмерным переработкам.

Более того, в начале этого года студию обвинили в установлении программного обеспечения для слежения на рабочие компьютеры разработчиков без их согласия – так руководство якобы пыталось вычислить информаторов, которые сливают данные, сообщает Game Developer.

Конфликт вышел за пределы офисов, когда Герхард потребовал от одного из известных блогеров прекратить распространение конфиденциальной информации, обвинив его в участии в медиа-сговоре, отмечает IGN.

В то же время основатель студии Лесли Бензис официально находится в отпуске для восстановления сил после интенсивного рабочего периода, хотя в индустрии ходят слухи о его фактическом отстранении от дел.

Даже издатель IO Interactive был вынужден опровергать теории о намеренном уничтожении репутации игры.

Несмотря на все обвинения во внешних происках, большинство экспертов и бывших девелоперов считают, что главными причинами провала стали нереалистичные требования дизайна и внутренние управленческие ошибки.